Chiara Ferragni apre un bar a Milano: quanto costa un caffè? Tutti i prezzi

Chiara Ferragni ha aperto un temporary bar a Milano in collaborazione con Nespresso. Si trova nel centro del capoluogo lombardo, in piazza del Carmine 1. È qui, alle spalle del Duomo, che dal 10 giugno e fino al 18 luglio, i fan della Ferragni e non solo potranno gustare un caffè, ma anche fermarsi per un brunch, un aperitivo o una cena. Ma quanto costa bere o mangiare qualcosa nel “locale” della moglie di Fedez?

Un caffè al bar di Chiara Ferragni costa ben sei euro. A quanto pare è preparato secondo “la ricetta di caffè di Chiara”, ovvero caffè freddo con note di cocco e un tocco di rosa. Se invece si preferisce assaggiare qualcosa di più “normale” il caffè macchiato costa solo 1.50 euro. 2.50, invece, per il cappuccino.

Il menù per il resto comprende diverse pietanze per i vari momenti della giornata. Evidenziati in rosa ci sono i piatti preferiti di Chiara Ferragni, come l’avocado toast (9 euro) e l’immancabile blonde salad (15 euro), come il nome del blog che ha lanciato la 34enne nel mondo della moda. Uno spritz e una pizza Margherita costano invece otto euro. Da segnalare che se ci si siede a mangiare c’è da aggiungere il coperto: 3 euro.

Nel cuore pulsante dello storico quartiere Brera di Milano, il temporary cafè di Chiara Ferragni proietta immediatamente i suoi clienti nel mondo dell’influencer italiana più famosa al mondo, con arredi dai colori blooming rose, beige, azzurro e bianco tempestati dai loghi di Nespresso e dall’occhio di Chiara Ferragni brand.

Il temporary cafè di Chiara Ferragni sarà aperto solamente per 45 giorni e accoglierà i clienti fino al 18 luglio 2021, tutti i giorni dalle 10.00 alle 24.00, quindi dalla colazione alla cena, aperitivo compreso, che sarà servito anche all’aperto, a due passi dal Duomo.

L’iniziativa ha l’obiettivo di promuovere la nuova linea Limited edition Nespresso x Chiara Ferragni, ennesima partnership commerciale della vulcanica imprenditrice di origini cremonesi che sembra far diventare oro tutto ciò che tocca. Sostenibilità ed empowerment femminile sono i due principi alla base di questa collaborazione.