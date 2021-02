Chiara Ferragni, gaffe col traduttore di Instagram: ecco cosa aveva scritto

Nelle ultime ore Chiara Ferragni ha pubblicato una foto in cui ha mostrato la sua nuova piega di capelli. Una lunga acconciatura mossa, come di solito l’influencer è abituata a portare. Tuttavia, qualcosa nella pubblicazione del post è andato storto. Gli utenti infatti si sono subito accorti di una divertente gaffe commessa dall’imprenditrice digitale di The Blonde Salad.

Chiara Ferragni, infatti, sotto la foto incriminata ha scritto una didascalia in inglese in cui ha fatto riferimento alla sua nuova piega mossa. Infatti si è congratulata per l’esito dell’acconciatura scrivendo che di essere totalmente soddisfatta. Le parole usate però sono state due invece che tre: “Best blowdry”. Per colpa di un errore di scrittura, complice anche il traduttore di Instagram, i suoi fan italiani si sono divertiti a far notare alla moglie di Fedez l’errore.

Infatti, quando gli utenti italiani cliccavano sul traduttore automatico che il social network fornisce, la traduzione faceva riferimento ad una pratica orale dell’intimità, a cui sicuramente l’imprenditrice digitale non voleva alludere. Anche perché poco c’entrava con i capelli. Essendosi accorta della gaffe Chiara Ferragni si è apprestata a correggere e a chiarire che voleva fare riferimento all’asciugatura dei capelli che, per l’appunto, in inglese si dice blow-dry.

Qualche utente, infatti, ha evidenziato la cosa sostenendo: “Forse con il trattino è meglio”. Di fatto dunque l’errore era contenuto non nella digitazione ma nella dimenticanza del segno ortografico, o nella mancanza di spazio tra la parola blow e dry, che potesse separare i due termini e permettere così la corretta traduzione dal traduttore di Instagram.

Ovviamente sotto la foto i fan si sono divertiti a esprimere battute ironiche e di benevola presa in giro. In fin dei conti uno sbaglio può capitare a tutti, specialmente quando la tecnologia sfugge di mano!

Chiara Ferragni, la recente gaffe di Fedez

Sembra che in casa Ferragni-Lucia in questo periodo le gaffe siano all’ordine del giorno. Infatti, anche Fedez recentemente ha fatto parlare di sé proprio per un altro grandissimo errore. Ha svelato per sbaglio alcuni secondi della canzone che lui e Francesca Michielin presenteranno al Festival di Sanremo 2021.

Il rapper, dopo essersi accorto della gaffe, ha prontamente rimosso l’audio del video, ma ormai il filmato aveva già fatto il giro del web. Per questo motivo, si sospettava che lui e la Michielin potessero essere squalificati dalla gara, soprattutto dopo le pressioni del Codacons. Per fortuna non è stato così. E Fedez ha anche cercato di farsi perdonare dalla sua partner musicale.