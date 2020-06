Chiara Ferragni e Fedez a Zurigo per il cane, lei in lacrime

Fedez e Chiara Ferragni domani voleranno a Zurigo per permettere alla loro cagnolina Matilda di ricevere i migliori trattamenti per debellare definitivamente un tumore. Un fulmine a ciel sereno, che ha sconvolto la coppia. Chiara e Fedez hanno deciso di condividere la notizia con milioni di follower di Instagram. L’influencer non è riuscita a trattenere l’emozione, dimostrando di tenerci molto a Mati, parte fondamentale della loro famiglia e amica del piccolo Leone. La Ferragni, quest’oggi, ha voluto realizzare un video per Leo, per permettergli di vedere a distanza Matilde, che è in cura presso un veterinario che si trova poco fuori Milano. È stata monitorata 24 ore su 24 e il veterinaio ha consigliato alla coppia di andare a Zurigo per le cure migliori. Mati verrà sottoposta a radiofrequenza, dopo alcune tac. Fedez e Chiara sperano che tutto vada per il verso giusto e hanno chiesto ai loro follower di ricevere delle good vibes in questo periodo così particolare, come ha spiegato la fashion blogger su Instagram.

Chiara Ferragni in lacrime su Instagram, momento difficile: a Zurigo per Matilde

Senza riuscire a trattenere le lacrime, Chiara Ferragni ha spiegato che domani partirà per Zurigo. Matilde riceverà dei trattamenti che le potrebbero permettere di sconfiggere il tumore. Fedez e Chiara hanno spiegato tutto quello che le è successo, e oggi la fashion blogger ha voluto precisare che è tutto pronto per trasferire la cagnolina a Zurigo. Le sue parole: “Andrà in corsa tecnica specializzata oncologica. Le faranno le tac per capire quando fare la radioterapia”. Una giornata particolare, quella di ieri: si è prima parlato della presunta seconda gravidanza della Ferragni e poi della malattia che ha colpito Matilde. Fedez e Chiara non perdono la speranza. Anche perché, qualche ora fa, hanno appreso una notizia che ha riempito di felicità entrambi.

Fedez e Chiara Ferragni, donazioni salvano ragazzo affetto da Coronavirus: l’incontro e la grande gioia

Fedez, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato una foto assieme a un paziente che è riuscito a sconfiggere il Coronavirus grazie alle terapie intensive rese possibili con la raccolta fondi. Un grande orgoglio, per il rapper. Ha scritto questo: “È stato salvato grazie ad un intervento di trapianto di polmoni mai fatto prima in Europa su un paziente covid”. Grande felicità per Chiara e Fedez, ma anche per tutti gli italiani, che hanno potuto applaudire a un’operazione delicatissima, che ha permesso a un ragazzo di sopravvivere al famigerato Coronavirus. Ora gli aspetta un lungo periodo di riabilitazione, ma il peggio, per lui, sembra essere passato. Complimenti a Fedez e Chiara, alla raccolta fondi e a tutti coloro che si sono dati da fare per combattere – anche con donazioni in denaro – il covid-19.