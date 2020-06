Fedez e Chiara, paura per Matilda: “Ha un tumore, giornata tremenda”

Fedez e Chiara Ferragni sono stati un po’ assenti oggi su Instagram e poche ore fa hanno spiegato perché. Non sono soliti assentarsi per così tanto tempo, anzi sono abituati a condividere diversi attimi delle loro giornate con i fan. E non vedere aggiornamenti sui loro profili per mezza giornata ha allarmato i fan. Effettivamente qualcosa è successo, qualcosa che li ha spaventati e preoccupati. Chiara e Fedez hanno postato delle stories quasi in contemporanea raccontando cosa è successo. La Ferragni ha quindi spiegato che stamattina mentre era a un meeting ha ricevuto una chiamata ed è dovuta correre a casa. Matilda, il suo cane, ha avuto delle crisi epilettiche e sono immediatamente corsi dal veterinario. Poi è stato necessario il parere di un neurologo veterinario e Matilda è stata sottoposta a una risonanza magnetica.

Chiara Ferragni preoccupata per la sua cagnolina Matilda: ha un tumore

Per la risonanza è stato necessario addormentare la cagnolina ed è stato rischioso perché Matilda ha già dieci anni, quindi è in là con l’età, tenendo presente ovviamente gli anni di un cane. Grazie a questo esame hanno scoperto che la piccola Mati ha un tumore, purtroppo. Per fortuna pare sia stato scoperto in tempo, adesso va tenuta sotto controllo la situazione con dei medicinali e forse Matilda dovrà sottoporsi alla radioterapia. “Mi sono veramente spaventata, pensavo di perderla oggi”, ha detto Chiara. Dopo lo spavento iniziale, ora Chiara è contenta che la sua cagnolina si sia stabilizzata e ha chiesto di mandarle positività e supporto. La piccola Matilda è al suo fianco da dieci anni quasi e per lei è come una figlia, per questo nel raccontare del tumore non è riuscita a nascondere gli occhi lucidi.

Fedez e Chiara Ferragni, lo spavento per Matilda: “Ma c’è ancora speranza”

Fedez ha esordito scrivendo sulle stories: “Giornata tremenda purtroppo”. Anche lui ha spiegato che sono stati tutto il giorno dal veterinario e che la cagnolina ha una brutta malattia. “Ma c’è ancora speranza”, ha aggiunto. Il rapper ha poi pubblicato un bellissimo video in cui Leone gioca insieme a Matilda, solo una settimana fa. Ora tutti ci auguriamo che presto Leo potrà riabbracciare la sua amichetta e tornare a giocare con lei, malgrado a volte bisticcino un po’. Come succede tra fratello e sorella, d’altronde.