Chiara Ferragni e Tronchetti Provera: ritorno di fiamma, ma con dei limiti

Come si suol dire ”Omnia Vincit Amor”, l’amore vince su tutto. Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera hanno superato la crisi che li ha colpiti negli scorsi giorni e tra loro pare tornato il sereno. A paparazzare la coppia felice è ”Chi”, ma ci sono ancora delle nubi all’orizzonte. Parrebbe che la famiglia di lui abbia imposto delle condizioni.

Quella tra la Ferry e il manager di Pirelli è una storia tormentata ma come dei novelli Romeo e Giulietta entrambi hanno intenzione di combattere per il loro amore. La crisi c’è stata e la famiglia di lui aveva ”festeggiato”, come vi abbiamo raccontato negli scorsi giorni (vedi: Chiara Ferragni e Giovanni, è rottura: amici e madre di lui festeggiano ), ma ora è rientrata. Il magazine ”Chi” ha paparazzato l’influencer circondata dalle amiche e la sorella Francesca in un agriturismo di Bergamo, in lacrime e attaccata al telefono. Anche Giovanni era sempre al telefono, ma a Portofino insieme ai figli. Dopo questi giorni separati tuttavia hanno deciso di riprovarci.

Chiara Ferragni e Tronchetti Provera: l’abbraccio riparatore

Nel numero del settimanale ”Chi” in uscita domani 16 Aprile si vede immortalato l’abbraccio riparatore tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera. Entrambi visibilmente commossi, e poi di nuovo insieme per le vie di Milano mano nella mano, felici. I due sono andati a pranzo insieme in un noto ristorante milanese con il papà di lei, la sorella e i piccoli Vittoria e Leone. La coppia non si è mai nascosta dai paparazzi, dal momento dell’ufficializzazione della loro storia si sono sempre dimostrati disponibili con i fotografi, ed è proprio questo che alla famiglia di lui non va giù. Stando a quanto riporta l’Investigatore Social Alessandro Rosica, la famiglia di Giovanni avrebbe dato l’okay al ritorno di fiamma ma a delle condizioni. Zero social e profilo basso. Insomma, per la famiglia Tronchetti Provera la riservatezza viene prima di tutto e non hanno mai approvato l’esposizione mediatica della Ferragni. Da quando stanno insieme lei non ha mai postato foto di coppia, se non del cagnolino di lui, e per tenersi stretto il suo nuovo amore l’influencer pare accettare queste condizioni.

Qualche tempo fa era stata proprio lei sul suo profilo Instagram a raccontare di voler cambiare il suo approccio con i social network. Dopo una vita più digitale che reale, Chiara Ferragni aveva realizzato di aver bisogno di vivere davvero le esperienze della vita in prima persona e non attraverso uno schermo e di condividere con i suoi followers solo alcuni momenti speciali. Non più ogni momento come aveva fatto fino ad ora, sollevando anche numerose polemiche. E chissà, forse questo cambiamento basterà a convincere la famiglia di Giovanni!