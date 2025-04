Chiara Ferragni e Giovanni, è rottura: “Amici e madre di lui festeggiano”

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera si sarebbero lasciati. A sostenerlo è Grazia Sambruna, firma del Corriere della Sera e di Mowmag. Proprio su quest’ultima testata, la giornalista ha pubblicato un articolo in cui ha rivelato che venerdì sera il suo cellulare è diventato incandescente in quanto una sua fonte le ha riferito che gli amici dell’imprenditore hanno cominciato a spifferare che la relazione tanto chiacchierata dal gossip del Bel Paese sarebbe giunta al capolinea. Sambruna ha anche raccontato dettagli curiosi, spiegando che gli amici di Provera, saputo della presunta rottura (è opportuna dire presunta in attesa di conferma), avrebbero addirittura esultato.

“I suoi amici più stretti continuano a scrivermi che si sia lasciato con Chiara Ferragni. Ed esultano pure! O sono tutti pazzi oppure è proprio vero… Cominciano a diventare troppi perché non sia successo nulla”. Questo il messaggio che una gola profonda ha spedito a Sambruna, la quale ha voluto precisare che la sua fonte, in quanto tale, non la svelerà, ma è da considerare assai affidabile. “Il mittente, ovvio, lo lascerò anonimo fino alla tomba. Ma non si tratta di un mio cugino di terzo grado che lavora alle poste”, ha spiegato la scrittrice.

Sempre Sambruna lungo le colonne di Mowmag: “Il particolare più croccante è che gli amici di lui starebbero raccontando la rottura della coppia in toni gioiosi, festanti: una liberazione. Premesso che, magari, si sarà trattato di una lite tra innamorati, per ora sembra che in questi giorni i piccioncini d’oro non si parlino nemmeno”. La giornalista ha aggiunto che la sua fonte le ha anche scritto che la madre di Giovanni, ossia Cecilia Pirelli, “sarebbe già pronta a sbocciare champagne“,

La voce non è del tutto nuova. Da quando la Ferragni e il rampollo hanno cominciato a frequentarsi, indiscrezioni mai smentite hanno sussurrato che la famiglia di lui non sarebbe mai stata contenta della love story per via di un paio di questioni non da poco e, quindi, non facilmente superabili. Per farla breve, i Tronchetti Provera fanno parte di quell”aristocrazia’ milanese dedita agli affari e allergica al gossip. Dalla serie, le faccende private rimangono tali e vanno vissute con estrema riservatezza. La Ferragni ha invece fatto dell’esposizione delle relazioni il suo core business. Si capisce in fretta che qualche ‘problema di comunicazione’, su tal fronte, potrebbe esserci.

A ciò va aggiunto che l’ex moglie di Fedez è stata rinviata a giudizio con l’accusa di truffa aggravata per l’arcinota vicenda dei pandori e delle uova di Pasqua, con i Tronchetti Provera che non hanno alcuna voglia di vedere il proprio nome, seppur indirettamente, accostato a una simile vicenda. Tra qualche mese, a settembre, inizierà il processo e il cognome della Ferragni rimbalzerà ovunque. Non c’è dubbio che il ‘circo’ mediatico si scatenerà nuovamente. A quanto pare, però, il cognome Tronchetti Provera non ne sarà intaccato. Sempre ammesso e non concesso che Giovanni e Chiara si siano davvero lasciati.