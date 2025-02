Ferragni e Provera dall’avvocato e saggia reazione sul caso ‘insulto’

Chiara Ferragni e Giovanni Tornchetti Provera inseparabili. Altro che crisi! I due sono stati colti insieme anche nei giorni scorsi: lui ha accompagnato lei nello studio milanese del suo avvocato di fiducia, il legale Iannacone. A sorprenderli il magazine Oggi che ha pubblicato gli scatti nell’ultimo numero in edicola. Con loro anche la madre dell’influencer cremonese, la scrittrice Marina Di Guardo, che ha un rapporto strettissimo con la figlia. Da quando è scoppiato lo scandalo dei pandori è divenuta ancor più l’ombra del suo frutto d’amore.

Ma che cosa ci faceva la Ferragni dall’avvocato? Probabilmente Chiara ha fatto tappa da Iannacone per seguire gli ultimi sviluppi delle vicende giudiziarie che la riguardano. Si sta infatti preparando per affrontare il processo in cui è accusata di truffa aggravata per il caso della vendita dei pandori Balocco e delle uova di Pasqua Dolci Preziosi. Il fatto che al suo fianco ci sia stato Giovanni è una prova ulteriore che il manager voglia essere un supporto importante per la compagna in questo momento per lei delicato. Nel frattempo non si placano le voci che sostengono che la famiglia di lui non vedrebbero di buon occhio la relazione sentimentale.

La sparata di Corona, il “falso” audio di Fedez e la reazione di Chiara Ferragni

Nelle scorse ore Ferragni, suo malgrado, è anche tornata ad essere chiacchieratissima dal gossip del Bel Paese per via di alcuni audio divulgati da Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi sul profilo Instagram di Falsissimo ha postato un filmato del momento preciso in cui gli è stata notificata la diffida fattagli pervenire di recente da Chiara Ferragni per le esternazioni fatte sulla sua vita privata. Corona, subito dopo il video, ha pubblicato un vocale in cui si sente una voce che sembra quella di Fedez. Tale voce dice “quella put***a”. Molti hanno pensato che il pesante insulto sia stato rivolto alla Ferragni, ma…

Ma a stretto giro, sulla vicenda è intervenuto lo staff di Fedez che ha sostenuto che l’audio diffuso da Corona è “falso” e che quindi quell’insulto non può essere stato rivolto dal rapper all’ex moglie. E Chiara come ha reagito a tutto questo can can? Con un silenzio tombale, ignorando saggiamente la vicenda.