Chiara Ferragni e Giulia De Lellis, selfie inaspettato: avevano litigato per un post di Selvaggia Lucarelli

E pace fu tra Giulia De Lellis e Chiara Ferragni. Nelle scorse ore, a Gstaad, rinomata località sciistica svizzera, le due imprenditrici digitali si sono immortalate insieme. Nel selfie presenti anche Valentina Ferragni ed Helena Prestes. Insomma, una reunion di influencer di spicco. Che cosa ci fanno tutte in terra elvetica? Il motivo è presto detto. Le quattro donne sono state invitate dal brand Guess, che ha organizzato un evento ad alta quota per promuovere la sua nuova collezione. Lo scatto non è passato inosservato per un motivo particolare. Per anni, tra De Lellis e Chiara Ferragni ci sono state ruggini di non poco conto.

Pace tra le due influencer

Che Giulia e Chiara si fossero lasciate alle spalle le vecchie ruggini lo si era intuito circa un anno fa, quando la prima fece sapere di aspettare una bimba dal cantante Tony Effe, che, tra l’altro, si vocifera che avrebbe avuto un flirt proprio con Ferragni quando lei era sposata con Fedez. In occasione dell’annuncio della gravidanza, l’influencer cremonese piazzò un cuore rosso sia per De Lellis, sia per il rapper. Un gesto distensivo tra le due donne, dopo anni di tensioni. Nelle scorse ore la prova del nove: la pace c’è stata, come conferma il selfie di Gstaad. Ma perché le due star del web avevano litigato?

Perché Giulia De Lellis e Chiara Ferragni avevano litigato

La verità sul fatto che per anni ci sono stati rapporti inesistenti tra Ferragni e De Lellis l’ha raccontata quest’ultima nel 2023. Allora Giulia riferì il motivo che portò gli allora coniugi ‘Ferragnez’ ad avere il dente avvelenato nei suoi confronti. I musi lunghi iniziarono a palesarsi dopo che la compagna di Tony Effe postò una Instagram Story (successivamente rimossa) in cui condivise un post di Selvaggia Lucarelli. In particolare, una battuta della giornalista che ironicamente scrisse che il vero “marito” di Chiara era il suo manager di allora Fabio Maria Damato. “Qui ho riso forte sorry”, chiosò Giulia nel dire la sua su quanto esternato dalla Lucarelli.

L’episodio non fu preso affatto bene né da Ferragni né da Fedez. Entrambi, su X, lasciarono intendere di aver colto la provocazione. Inoltre il cantante di Rozzano piazzò un like a un ‘cinguettio’ di un utente che aveva criticato De Lellis. Questo il messaggio su cui il rapper pigiò il “Mi piace”: “Ma parlaci un po’ dei festini in Israele Giulia, così ridiamo anche noi ad alta voce, non credi?”. Anche Ferragni si rese protagonista di un gesto simile, mettendo un “mi piace” a un post dell’account @disordinata(mente) che sostenne che Giulia aveva fatto una mossa tutt’altro che carina nei confronti della collega. Acqua passata: oggi le due star del web vanno d’amore e d’accordo.