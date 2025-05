Chiara Ferragni a sorpresa su De Lellis incinta: il gesto sorprende tutti

Chiara Ferragni si è fatta notare, eccome, nel giorno in cui Giulia De Lellis e Tony Effe hanno confermato di aspettare una figlia che chiameranno Priscilla. Lungo la giornata di venerdì 2 maggio, l’influencer e il rapper hanno reso noto ciò che ormai era stato anticipatamente annunciato dal gossip del Bel Paese, vale a dire che tra poco diventeranno genitori. Attraverso dei post su Instagram hanno dichiarato di essere contenti di accogliere la piccola, innescando migliaia di reazioni tra fan e conoscenti. Tra chi ha battuto un colpo a sorpresa c’è stata l’ex moglie di Fedez.

L’influencer cremonese, sia sotto al post di Tony Effe sia sotto a quello della collega De Lellis, ha piazzato un cuore rosso, sorprendendo un po’ tutti visti i suoi trascorsi con entrambi. Come è noto a molti, tra le due star del web non scorre buon sangue. A spiegare che cosa è successo è stata la De Lellis meno di un anno fa, quando concesse un’intervista a Fanpage.it, narrando che la Ferragni aveva smesso di seguirla dopo che lei pubblicò una frase al vetriolo di Selvaggia Lucarelli.

In particolare, l’ex volto di Uomini e Donne aveva riferito che aveva adocchiato sul web una battutaccia della giornalista che scrisse: “Parliamo del marito di Chiara Ferragni, Fabio Maria Damato”. Quest’ultimo era l’ex braccio destro di Chiara prima che scoppiasse il caso dei pandori Balocco. De Lellis trovò la battuta della Lucarelli spassosa e decise di rilanciarla. Ferragni pare che non la prese affatto bene, decidendo di levare il segui senza più farsi sentire. Giulia ha raccontato che aveva anche provato a contattare la collega dopo il fattaccio, in quanto aveva intenzione di spiegarle che il suo gesto non voleva essere offensivo bensì goliardico. Peccato che Ferragni non le rispose. Da lì si creò un gelo siderale.

L’ex moglie di Fedez andò al contrattacco piazzando dei like contro alcuni commenti non proprio carini nei confronti della De Lellis che, vista la situazione, levò a sua volta il “segui” all’imprenditrice. Insomma, le ripicche dei bambini. Tra Ferragni e Tony Effe invece non c’è mai stato un legame diretto dichiarato. I due, però, pare che si siano fatti degli apprezzamenti reciproci per far ingelosire Fedez. Pure in questo caso, dinamiche di comunicazione alquanto discutibili.