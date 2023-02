Il silenzio sui social di Fedez, Chiara Ferragni che non posta foto insieme a lui: cosa sta succedendo in casa Ferragnez? I fan sono preoccupati, tutto lascia pensare a una crisi di coppia se non fosse che nella vita reale, lontano dai social, i due continuano ad apparire insieme. Sono stati avvistati prima insieme davanti al portone del terapeuta; si era parlato di un appuntamento dall’avvocato per la separazione, poi è saltato fuori che in quel palazzo ci andassero a fare terapia di coppia. E lo fanno da ben prima di questa presunta crisi. Oggi un altro avvistamento: Chiara Ferragni e Fedez insieme da Antonino Cannavacciuolo.

Solo ieri Federico Lucia ha postato una storia poi cancellata che poteva far pensare a una crisi con la moglie. Poi ci sono le voci, i gossip, i pettegolezzi ma ci sono anche i video e le foto di loro due insieme per ristoranti e non solo. Certo loro non stanno facendo nulla per mettere a tacere questi pettegolezzi, anzi le loro mosse sembrano alimentarli. Per questo quando poi spunta fuori il video di Chiara e Fedez da Cannavacciuolo c’è chi storce il naso.

Il filmato sta circolando su TikTok e riprende l’arrivo dei Ferragnez a Villa Crespi, il ristorante dello chef stellato Antonino Cannavacciuolo nonché volto di Masterchef Italia. Ad accoglierli c’è proprio lo chef in persona che poi li accompagna all’interno del ristorante. Chiara e Federico non si sono mostrati insieme sui social da Cannavacciuolo, ma lei ha mostrato su Instagram lo stesso outfit che indossa nel video a Villa Crespi.

E così ancora una volta mentre tutti pensano che i due si siano allontanati, complice il loro silenzio sui social, Chiara e Fedez pare stiano insieme. La crisi coniugale potrebbe essere soltanto un litigio che sta durando un po’ di più, quale coppia non ne ha? Passare da questo a un divorzio ce ne vuole. Sarà tutto un teatrino messo su per far parlare di loro – ma ne avrebbero così bisogno? – oppure hanno solo litigato e come ogni coppia stanno tentando di ricucire, senza pensare di lasciarsi?

Certo è che i dubbi sulle loro mosse social, a questo punto, sono leciti: Chiara e Fedez stanno fingendo una crisi? Stanno approfittando di questo clamore, non smentendo? Oppure semplicemente siccome hanno litigato non se la sentono lei di pubblicare foto insieme e lui di essere presente sui social. Una lite giustificherebbe anche la richiesta di fermare le riprese di The Ferragnez 2, anche se ormai molti pensano che questa lite o crisi post Sanremo 2023 sia solo una strategia proprio per lanciare la seconda stagione della loro serie…