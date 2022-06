Chiara Ferragni, Fedez e Silvio Berlusconi nello stesso ristorante: è successo nelle scorse sere. La coppia si è avvicinata al tavolo dell’ex premier e c’è stata una chiacchierata, o meglio uno scambio di battute, prima di proseguire con la serata. La stima da parte di Berlusconi verso la coppia è quindi confermata: anche in questo incontro si è complimentato con loro. Tempo fa c’è stata una videochiamata, sempre da parte di Berlusconi che ha voluto parlare con Chiara e Federico per l’impegno sociale – e anche social – in piena pandemia.

A riportare la notizia dell’incontro tra Fedez e Chiara con Berlusconi è stato 361magazine, che ha postato anche il video del momento su Instagram. Silvio era a cena con amici e con la compagna, Marta Fascina. Si trovavano al ristorante Sophia Loren Restaurant di Milano. Durante l’incontro c’è stata anche una battuta di Berlusconi alla coppia: “Più famoso di voi ci sono solo io”, ha scherzato.

In un altro momento, ripreso da qualche cellulare dei presenti, Berlusconi si è complimentato con Chiara Ferragni e Fedez. Il motivo è sempre lo stesso: il lavoro svolto in questi anni di Covid e il loro impegno. Queste le parole che ha rivolto alla coppia:

“È incredibile quello che avete fatto, grandi grandi grandi! Siete dappertutto, ma veramente siamo ammaliati da quello che fate. È una cosa quasi incredibile come siate riusciti a intervenire sulla Repubblica Italiana nella maniera in cui lo avete fatto. Quindi tanti auguri e continuate così”

Il video è disponibile anche tra i post sui profili Instagram della coppia, nella sezione in cui vengono taggati, oltre che sul profilo di 361magazine. La coppia non ha raccontato l’accaduto sui social, per ora, ma la notizia è trapelata ugualmente. La reazione di Chiara e Fedez? Hanno ringraziato Berlusconi per queste parole, pare timidamente, ed erano grati, sono rimasti quasi spiazzati da queste parole. Forse non se lo aspettavano, ma non è la prima volta che ricevono complimenti da Silvio.

La videochiamata tra Berlusconi e i Ferragnez

Era dicembre 2020 quando Chiara e Federico ricevevano l’Ambrogino d’Oro dalla città di Milano. Un riconoscimento molto importante dato a chi porta lustro alla città. In quella occasione Berlusconi aveva videochiamato la coppia per complimentarsi con loro. Poi aveva fatto sapere che secondo lui era “motivo di orgoglio” sapere che questo riconoscimento fosse andato a due ragazzi che si sono impegnati “con generosità durante l’emergenza Covid”.