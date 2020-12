Berlusconi e la videochiamata a Fedez e Chiara: “Mi sono complimentato”

Silvio Berlusconi ha chiamato Fedez e Chiara Ferragni per complimentarsi con loro. I Ferragnez si sono impegnati molto per la città di Milano e per l’Italia intera durante questa emergenza. Si sono attivati su tutti i fronti in cui è stato loro possibile, non si sono tirati mai indietro e le loro iniziative hanno ricevuto ieri un riconoscimento ufficiale. Oltre a un enorme ondata di affetto da parte della popolazione: in tanti si sono avvicinati a Chiara e Fedez scoprendo e apprezzando il loro impegno sociale e i tantissimi che già li seguivano non hanno potuto fare altro che supportarli ancor di più.

Pochi giorni fa i Ferragnez hanno ricevuto l’Ambrogino d’Oro, un riconoscimento da parte della città di Milano per il loro impegno civile durante la pandemia Covid. E proprio per questo motivo oggi Silvio Berlusconi ha deciso di complimentarsi con la coppia. Ha fatto una videochiamata con Chiara Ferragni e Fedez e ne ha pubblicato uno screenshot su Twitter. Insieme alla foto c’è anche una didascalia in cui Berlusconi ha spiegato il motivo della sua chiamata. L’ex premier ha voluto complimentarsi in prima persona con la coppia per l’Ambrogino d’Oro, riconoscendo lo stesso come massimo riconoscimento dato a chi illustra Milano. Questo il suo messaggio:

“Mi sono complimentato con Chiara Ferragni e Fedez […]. È motivo di orgoglio sapere che sia andato a due ragazzi di successo che si sono impegnati con generosità durante l’emergenza Covid. Bravi!”

Già settimane fa la coppia ha ricevuto un’altra importante chiamata. In quella occasione è stato Giuseppe Conte a contattare Fedez e Chiara per chiedere loro aiuto per sensibilizzare i più giovani all’uso della mascherina. Il cantante aveva raccontato di una telefonata improvvisa e inaspettata, ma quella di oggi forse lo è stata altrettanto. Non una semplice chiamata da Berlusconi, ma una videochiamata arrivata a distanza di un giorno dal riconoscimento ufficiale.

Era già noto che Chiara e Fedez avrebbero ricevuto l’Ambrogino d’Oro, ma ieri c’è stata la cerimonia e non sono mancate le emozioni per i due. Hanno condiviso tutto con i loro fan e non possono che essere orgogliosi di questo riconoscimento. E di sicuro non si fermeranno e continueranno a scendere in campo in tutti i modi possibili per dare il loro contributo.