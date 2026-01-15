Chiara Ferragni dà buca a Toffanin: il colpo basso era inaspettato, l’indiscrezione

Sembra che Chiara Ferragni abbia appena riservato un colpo basso a Verissimo e a Silvia Toffanin. Dopo essere stata prosciolta nel caso legato alle accuse di truffa aggravata sull’ormai famoso Pandoro-gate, ecco che l’imprenditrice digitale è corteggiata un po’ da tutti. Si è alla ricerca delle prime dichiarazioni della nota influencer su questi due anni e pare che la compagna di Pier Silvio Berlusconi fosse una delle favorite ad averle.

Nelle scorse ore, Chiara ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera e nei prossimi giorni avrebbe dovuto fare lo stesso nel salotto di Toffanin. Invece, sembra che sia saltato tutto all’ultimo minuto. A riportare questa scottante indiscrezione è stato Dagospia. Sul sito si legge:

“Pronta a sbarcare a ‘Verissimo’ di Silvia Toffanin. Registrazione prevista la prossima settimana, intervista a cui si lavorava da giorni. L’imprenditrice in extremis ha cambiato idea e ha deciso di dare buca al salotto di Canale 5”

Se così fosse, a quanto pare, la Ferragni avrebbe deciso, dopo aver accettato questa intervista televisiva, di fare un passo indietro. Non vengono svelati i motivi di questa presunta decisione, che sicuramente non avrà fatto felice la Toffanin, che a quanto pare stava preparando il tutto in questi giorni. Per il momento, questa resta comunque solo un’indiscrezione, visto che da parte delle due dirette interessate non è arrivata una conferma o una smentita.

Non resta che attendere per capire se il pubblico rivedrà in televisione Chiara, dopo essere stata prosciolta, in qualche altro programma. Dopo il caos scoppiato a dicembre del 2023, l’imprenditrice digitale aveva parlato pubblicamente a Che tempo che fa.

Chiara Ferragni, la vittoria e la commozione con la fine del processo

L’influencer potrebbe anche non avere più nulla da dire, in pubblico. Già una volta uscita dall’aula, subito dopo la sentenza, la Ferragni ha avuto modo di parlare con dei giornalisti, di fronte ai quali è apparsa visibilmente emozionata. A loro, davanti alle telecamere, ha subito raccontato di essere felice, in quanto per lei la decisione del giudice di proscioglierla al termine del processo con rito abbreviato ha segnato la fine di un incubo.

Nell’aula, Chiara non ha potuto non commuoversi e fuori ha subito trovato il sostegno della madre, Marina Di Guardo. Hanno fatto il giro del web le foto che ritraggono mamma e figlia in un abbraccio di felicità dopo un lungo percorso travagliato. Ora l’imprenditrice digitale è pronta a “riappropriarsi della sua voce”, come lei stessa ha dichiarato subito dopo la sentenza.