Chiara Ferragni criticata: “Rispetto di tuo figlio e tuo marito!”, la risposta epica

Chiara Ferragni presa di mira dagli haters dopo le ultime foto su Instagram

Oggi pomeriggio, Chiara Ferragni ha pubblicato delle foto su Instagram che hanno scatenato le critiche, di haters e non. Gli scatti della fashion blogger più famosa al mondo, ormai conosciuta come imprenditrice digitale, sono decisamente audaci, ma per alcuni invece erano decisamente eccessivi. Non è la prima volta che Chiara riceve delle critiche, anzi purtroppo ci è abituata. Viene criticata nel suo lavoro come nel ruolo di moglie e di madre, addirittura. Chiara Ferragni e Fedez però non si perdono d’animo, di certo non ci lasciano abbattere dalle critiche, anzi spesso rispondono per le rime. Ed è ciò che è successo oggi sul profilo di Chiara!

Chiara Ferragni criticata per le foto, lei risponde in modo epico

Tra i tanti commenti giunti sotto gli scatti, si legge anche questo: “Cara un consiglio togli queste foto per rispetto di tuo figlio e tuo marito! Credimi”. Il messaggio si conclude con un’emoji che manda un bacio. Chissà se è stato un consiglio realmente spassionato, o meno. Fatto sta che la Ferragni ha risposto così: “Ti assicuro che mio marito apprezza solo”. L’emoji scelta da lei è quella del fuoco! C’è stato anche un altro commento poco carino, che preferiamo non riportare. Per farla in breve, e senza usare brutti termini, qualcuno ha chiesto a Chiara se riceve un compenso solo per la sponsorizzazione del prodotto o anche per le foto che fa. Ecco la sua risposta stavolta: “Ho una percentuale in più per i commenti id**ti che ricevo”.

Chiara Ferragni e Fedez, le risposte agli haters e alle critiche

Siamo certi che Fedez, che si è scontrato sui social con Salmo di recente, non sia contrario a ciò che posta sua moglie. Così come pensiamo che, se non fosse impegnato con gli instore in giro per l’Italia, avrebbe trovato il tempo di rispondere in prima persona a questo commento! Come abbiamo già accennato in apertura, anche Fedez è solito rispondere alle critiche. Già in passato infatti ha trascorso un pomeriggio intero a rispondere a diversi haters su Instagram, per cui non è da escludere che non decida di intervenire anche stavolta. Più tardi, magari.