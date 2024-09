Chiara Ferragni, anniversario con Fedez: arriva la frecciata di lei

Ieri, 1° settembre 2024, Chiara Ferragni e Fedez avrebbero dovuto festeggiare insieme il loro sesto anniversario di matrimonio. Invece, i Ferragnez oggi sono più lontani che mai. Da ormai diversi mesi il gossip li vede al centro dell’attenzione con presunti flirt e la rottura sempre più evidente. E mentre c’è ancora chi spera in un ritorno di fiamma tra loro, ecco che proprio l’imprenditrice digitale sembra lasciarsi andare a una frecciata al rapper.

Il tutto accade mentre la Ferragni annuncia di aver effettuato il primo bonifico dopo l’accordo con l’Antitrust, legato al caso Uova di Pasqua e Dolci Preziosi. Non solo, nel frattempo, sta facendo parlare una stoccata sganciata dal padre di Fedez, che riguarda chi sfila sul Red Carpet del Festival di Venezia. Quest’anno Chiara Ferragni non sarà presente al noto evento italiano. L’imprenditrice digitale si sta godendo i suoi figli Leone e Vittoria.

Ed è tramite loro che sgancia la sua frecciata (presunta). Scendendo nel dettaglio, Chiara ha condiviso nelle scorse ore una foto che ritrae i due figli mentre si abbracciano. “Tutto l’amore di cui ho bisogno”, ha scritto la Ferragni, proprio durante il giorno del sesto anniversario di matrimonio con Fedez. In quanto tale affermazione è arrivata proprio ieri, giorno in cui avrebbero dovuto festeggiare insieme il loro amore, per molti fan rappresenta una chiara frecciata al rapper.

Sarà davvero così? Intanto, Chiara si intrattiene con i suoi amici, oltre che con i suoi figli. Stando a ciò che riporta Selvaggia Lucarelli, la vita sentimentale della Ferragni sarebbe arrivata a un punto di svolta. A detta sua, l’imprenditrice digitale si starebbe affidando a un uomo misterioso, che pare voglia aiutarla “a rimettersi in piedi”, sia dal punto di vista sentimentale che quello professionale. Il gossip continua a girare intorno a lei e al rapper.

In particolare, Fedez è al centro delle notizie di cronaca rosa ormai da diversi mesi e ogni settimana si parla di una ragazza diversa. Tra vacanze con gli amici e tanto divertimento, il rapper appare spensierato. C’è chi continua a sperare che tra i Ferragnez presto possa tornare il sereno, per rivedere di nuovo la famiglia unita come fino a qualche mese fa. Ma sembra, a oggi, che chi sta sperando in questo lieto fine dovrebbe mettersi l’anima in pace.