Fedez, parla il papà: ’A Venezia cani e porci‘. E la Ferragni scappa

Ogni anno il Festival del Cinema di Venezia fa discutere. Purtroppo l’argomento di discussione non è mai legato ai film trasmessi. Spesso infatti fanno discutere le presenze sul red carpet. Infatti anche in questa edizione del 2024 non mancano critiche continue sul fatto che tra gli invitati al Festival ci siano più influencer (o presunti tali) che attori. Tanto che alcuni tra gli attori italiani più accreditati alcune volte preferiscono non partecipare. In questa edizione 2024 sono presenti Giulia De Lellis, Arianna Cirrincione, Giulia Salemi e persino Valentina Ferragni. Ieri sera il papà di Fedez ha espresso un’opinione in merito che presumibilmente troverà riscontro tra gli appassionati di cinema.

Franco Lucia, infatti, mentre accarezzava il cane di Fedez ha dichiarato queste parole: “Silvio (il cane) è accreditato per partecipare al Festival di Venezia dal momento che ci sono cani e porci”. L’ironia di tale affermazione è che persino Fedez, il figlio, parteciperà a Venezia. Infatti ieri sera è sbarcato al lido e, indossando un abito di Versace, ha partecipato ad un evento di beneficenza. Nelle stesse ore, invece, qualcun altro ha ben pensato di “scappare”. Si tratta proprio della Ferragni junior.

Fuga tattica di Valentina Ferragni dopo l’arrivo di Fedez

Valentina Ferragni, la sorella minore di Chiara, ha partecipato per qualche giorno al Festival di Venezia. Sfoggiando degli outfit firmati Marciano ha partecipato insieme al giovane compagno. Mentre Chiara Ferragni aspetta a Milano il rientro dei figli, la sorella minore porta avanti il lavoro e sponsorizza proprio a Venezia i suoi gioielli. Certo la coincidenza della sua partenza in concomitanza con l’arrivo dell’ex cognato fa pensare male. D’altronde Fedez nei mesi scorsi non è stato gentile neanche nei confronti di Valentina.

Infatti quando il rapper venne criticato per le sue frequentazioni ritenute “troppo giovani” pensò bene di punzecchiare la Ferragni Junior. Le sue parole riguardarono proprio il nuovo fidanzato di Valentina che è molto più piccolo rispetto a lei. Fedez prese in giro la sorella di Chiara che per il suo trentunesimo compleanno aveva fatto una torta a suo dire ridicola così come anche era ridicolo l’atteggiamento di lei. Probabilmente Valentina aveva altri impegni ma di sicuro non aveva piacere di incontrare Fedez. La sua tattica fuga da Venezia le ha permesso di evitare situazioni imbarazzanti. Proprio per questo noi avremmo preferito che lei restasse.. Non è vero?!