Fedez, baci bollenti con due donne: video ‘rubato’ scandalizza web

Continua l’estate bollente di Fedez. È stato infatti pizzicato in discoteca con un video che lo ritrae insieme a due giovani donne. Nel video, mentre ballano, i tre si scambiano gesti decisamente affettuosi e la situazione sembra davvero diventare sempre più bollente. Rumor affermano poi che il rapper sia andato via con entrambe le ragazze e che le abbia portate a casa sua. A postare il video è Alessandro Rosica che nei commenti in calce afferma come Fedez stia vivendo una “nuova vita” decisamente movimentata. Nella stessa didascalia Rosica scrive che Fedez non ha nessuno ad aspettarlo a casa solo che, in realtà, non è esattamente vero.

Infatti c’è qualcuno che aspetta Federico a casa. Qualcuno di decisamente importante per lui. Si tratta dei suoi due figli che, in questi giorni, sono proprio lì con lui in vacanza. Ecco questo ci riporta ad una realtà decisamente distorta. Perché se riteniamo che non ci sia nulla di male sul fatto che Fedez voglia divertirsi nel modo che lui ritiene sia più opportuno, al tempo stesso, ci fa strano pensare che con i figli a casa lui preferisca uscire e “dedicarsi” ad altre passioni. Insomma le priorità di un padre, soprattutto di un padre che esce da un recente divorzio, dovrebbero essere i figli. Considerato poi che, quando non ci sono, lui possa invece fare e divertirsi come crede.

Fedez e la continua ricerca di svaghi: qualcosa non torna!

È a questo punto che riteniamo che qualcosa nella vita del rapper stia andando nel verso sbagliato. Tutta questa frenesia nel ricercare divertimenti continui e adrenalinici lascia trapelare qualcos’altro. La sensazione è che Fedez voglia tenersi occupato per non dover gestire ed affrontare la nuova realtà in cui si trova. Lui ha sempre affermato di non aver mai sopportato la cerchia di Chiara Ferragni ma è anche vero che per anni, in quella cerchia, ha trovato rifugio. Ora, come un po’ tutti quelli che subiscono una separazione, deve ricostruirsi da solo come padre e come uomo.

Proprio in questa fase di ricostruzione si sta perdendo l’uomo e entra in gioco il ragazzino che vuole solo divertirsi. Ad un certo punto finirà questa ricerca di svaghi e anche Fedez dovrà affrontare la realtà. Dovrà gestire una famiglia e probabilmente vedere la sua ex compagna rifarsi una vita. Non sappiamo se sarà facile affrontare tutto ciò ma di certo sappiamo che sta rendendo più facile alla Ferragni affrontare la separazione. Si perché vedere il tuo ex comportarsi da quindicenne in balia degli ormoni aiuterebbe chiunque a superare la separazione. Diciamocelo!