Chiara e Simone a Temptation Island Vip per non commettere più errori

Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi: a Temptation Island Vip per cercare conferme

Temptation Island Vip sta per tornare con una seconda edizione e man mano sul profilo social del programma vengono presentate meglio le coppie che hanno deciso di prenderne parte. Oggi, oltre alla coppia formata da Er Faina e la sua fidanzata, è stata mostrata la coppia formata da Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi e nel video i due hanno spiegato le motivazioni per cui hanno deciso di intraprendere questo viaggio nel reality dei sentimenti. Al contrario di quelli che molti insinuano, i due sono molto conosciuti. Chiara Esposito, infatti, è una professoressa del famoso programma Rai ‘L’Eredità’, mentre Simone Bonaccorsi non è un personaggio propriamente televisivo ma è un modello che nel 2018 è stato incoronato come Il più bello d’Italia. Insomma, due bellissimi che formano una coppia stupenda.

Simone e Chiara perché partecipano a Temptation Island Vip

Nel video postato sul profilo ufficiale di Temptation Island, i due spiegano perché hanno deciso di partecipare. Al contrario di molte altre coppie, come per esempio quella formata da Ciro Petrone e Federico Caputo, i due non hanno avuto particolari problemi. Nessun tradimento, nessuna brutta lite separa Simone e Chiara. La coppia è solamente alla ricerca di conferme. “Partecipo a Temptation Island perché sono follemente innamorato di Chiara e voglio capire se mi ama davvero” dice il modello nel video; “Con questa esperienza io voglio capire se in realtà non ripeto anche lo stesso sbaglio che ho fatto tempo fa. Magari mi lascio distrarre come è successo quattro anni fa, quindi per me potrebbe anche essere una certezza in più che gli sbagli commessi non si ricommettano”, aggiunge la professoressa de L’Eredità alla fine.

Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi, una bellissima storia d’amore

Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi sono giovanissimi ma la loro storia d’amore dura da tempo. I due si sono conosciuti quando avevano 14 e 17 anni e si sono innamorati. Poi però la vita li ha portati a separarsi. Quando tutto sembrava ormai finito, i due si sono incontrati in Sicilia, nella loro terra, e non si sono più lasciati. Simone e Chiara sognano in grande e non vedono l’ora di mettere su famiglia. Sembrano davvero molto legati, riusciranno ad uscire insieme da Temptation Island Vip?