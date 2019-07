L’Eredità: Chiara Esposito fidanzata con il più bello d’Italia

Chiara Esposito, la Professoressa dell’Eredità, è fidanzata con Simone Bonaccorsi

Chiara Esposito ha solo vent’anni ma ha già le idee chiare sul suo futuro. Originaria di Giarre, un paese della provincia di Catania, la bella professoressa de L’Eredità è decisa a costruirsi una fiorente carriera nel mondo dello spettacolo. Ma, non solo. La ragazza sogna, infatti, di formare una bella famiglia con il suo fidanzato Simone Bonaccorsi. Chiara ha visto Simone per la prima volta a Taormina quando erano ancor più giovani. Lei aveva solo 14 anni e lui invece ne aveva 17, entrambi avevano partecipato come modelli ad una sfilata di moda. Per Chiara è stato amore a prima vista e, come ha dichiarato durante un’intervista per il magazine Grand Hotel, era pronta a tutto pur di conquistare il suo Simone.

La prima mossa? La richiesta d’amicizia su Facebook

Così, quando è tornata a casa, l’allora adolescente Chiara si è messa alla ricerca del ragazzo che le aveva fatto venire le farfalle nello stomaco. E dopo averlo trovato su Facebook gli ha fatto la richiesta d’amicizia che lui ha subito accettato. Ciò ha dato il via alla loro conoscenza. I due giovani hanno iniziato a scriversi e poi il Bonaccorsi ha proposto a Chiara di andare a mangiare una pizza insieme. Lì, però, è accaduto qualcosa di davvero inaspettato. Perché Chiara ha rifiutato la proposta di Simone. Per lei lui era troppo bello, quasi irraggiungibile. Ma Simone non è un tipo che molla la presa e così è riuscito comunque a conquistare il cuore di Chiara. Quando ha scoperto che stava per partecipare alle selezioni per Miss Italia si è presentato lì, tra il pubblico, facendole una grandissima sorpresa. Da quel momento in poi iniziò la loro storia d’amore che purtroppo durò solamente 5 mesi. A mettere la parola fine è stata proprio Chiara perché si sentiva sotto pressione, frequentava l’ultimo anno del liceo e aveva troppi impegni.

Il destino ha però riunito nuovamente i due innamorati

Felicissima, Chiara ha raccontato al magazine Grand Hotel di aver poi ritrovato il suo Simone otto mesi fa, quando era in vacanza proprio in Sicilia dai suoi genitori. Lui le ha proposto nuovamente di andare a mangiare una pizza e da quel giorno non si sono più lasciati. Oggi, la coppia sogna l’altare e di costruire insieme una famiglia solida e felice proprio come quelle da cui provengono.