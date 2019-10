Chiara e Simone, matrimonio in vista dopo TI Vip: “Ci amiamo davvero”

Chiara e Simone dopo Temptation Island Vip: tra i progetti, convivenza e matrimonio

Sembra proprio che Temptation Island Vip sia riuscito a unire ancora di più Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi. La coppia ha ritrovato la serenità che desiderava attraverso questa speciale esperienza all’interno del reality. A confermarlo sono i due diretti interessati nel corso della loro intervista su Uomini e Donne Magazine. Scendendo nel dettaglio, la coppia al momento parla di convivenza. Entrambi si dicono pronti a iniziare una nuova vita andando, appunto, a vivere insieme. E non solo: si parla anche di matrimonio! Già durante l’esperienza nel villaggio dei fidanzati, Simone aveva assicurato ai suoi compagni di avventura che avrebbe sposato la sua Chiara. Ed ecco che ora anche la Esposito annuncia che presto diventeranno marito e moglie. Pare non sia arrivata ancora per la ragazza la proposta di matrimonio ufficiale, ma entrambi hanno già preso in considerazione la cosa. Nessuna tentazione è riuscita a separare questa coppia, il cui scopo era anche quello di dimostrare che un amore giovane può superare questo tipo di difficoltà.

Chiara e Simone pronti ad andare a convivere: la coppia pensa già al matrimonio e a formare una famiglia

Come Anna e Stefano, anche Chiara e Simone hanno avuto il loro lieto fine. Un falò di confronto ricco di emozioni e sorprese per la coppia. Lui ha sempre dimostrato di fidarsi ciecamente della Esposito, mentre quest’ultima non riceveva alcun filmato. Infatti, è stata l’unica ragazza di questa edizione a non ricevere nessun video riguardante il fidanzato. “La convivenza è quello principale e poi, andando avanti, non escludiamo il matrimonio”, annuncia Chiara. Nei loro progetti, al momento, c’è la convivenza, ma anche il matrimonio. La stessa Esposito afferma che insieme vogliono formare una famiglia: “Noi ci amiamo davvero, quindi perché non avere una famiglia un domani?!”

Simona Bonaccorsi sul falò di confronto con Chiara: “Una delle emozioni più belle”

Chiara e Simone stanno cercando ancora di capire qual è il posto giusto per loro, tra la città di Roma o quella di Milano. Dopo aver preso questa importante decisione, finalmente la coppia potrà realizzare questo progetto e non solo. Intanto, Bonaccorsi rivela: “Non mi sarei mai aspettato a fine falò la sorpresa di Chiara. È stata una delle emozioni più belle della nostra storia. Mi ha stupito.”