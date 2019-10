Temptation Island Vip, Anna: “Ho sofferto”. Stefano: “Falò inaspettato”

Temptation Island Vip, Anna e Stefano: le considerazioni dopo il reality

Sta giungendo al termine questa seconda edizione di Temptation Island Vip e una delle coppie che ha già concluso questa esperienza è quella composta da Anna Pettinelli e Stefano Macchi. Sebbene il loro falò di confronto sia subito sembrato abbastanza critico, i due sono usciti dal programma più forti e innamorati di prima. A richiedere il confronto anticipato è stata proprio Anna, la quale non riusciva più a sopportare i filmati riguardanti il fidanzato e Cecilia. Stefano ha, infatti, instaurato un rapporto speciale con la tentatrice. Ora a Uomini e Donne Magazine, entrambi rivelano quanto provato durante questa esperienza. Scendendo nel dettaglio, la Pettinelli afferma di essere stata davvero male e di aver sofferto tanto, in quanto ha visto il fidanzato comportarsi in un modo che lei non conosceva. Sa che Macchi è un tipo esibizionista, ma non si sarebbe aspettata di vederlo in determinati atteggiamento. Ma perché ha richiesto questo falò anticipato? Anna si dice certa del fatto che non sarebbe riuscita a salvare la sua relazione dopo il weekend che Stefano avrebbe trascorso con Cecilia.

Temptation Island Vip: Anna ha sofferto troppo, per Stefano un falò inaspettato

“Non volevo buttare un amore di sei anni e ho preferito chiedere il falò anticipato”, ammette Anna. “Temptation ti ammazza, io sono stata male e ho sofferto tanto”, ribadisce la Pettinelli, che nel corso della registrazione del Trono Classico di ieri ha confermato di essersi davvero arrabbiata durante questa esperienza. Di altro avviso è, invece, Stefano. Il ragazzo confessa che sarebbe rimasto oltre i ventuno giorni, poiché ha vissuto il tutto abbastanza bene. “Come se fossi tornato al liceo con gli amici e l’amichetta. Ma non avevo idea che Anna avrebbe pensato ad altro, guardandomi”, dichiara Macchi nel corso della sua intervista. Il falò con Anna è stato, infatti, per lui inaspettato.

Anna e Stefano dopo Temptation Island Vip più uniti e innamorati di prima

E mentre dall’altra parte Anna ha sofferto, nel villaggio dei fidanzati Stefano si è divertito parecchio. Poi, però, ha visto la Pettinelli in lacrime e in questo momento è tornato alla realtà. Ora, Macchi rivela di sentirsi molto più unito alla sua fidanzata, tanto che il loro rapporto è ripartito “con profondità e passione”. Ha capito che Anna lo ama in modo incondizionato e sicuramente questa esperienza ha permesso alla loro relazione di avere una svolta positiva.