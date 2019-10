UeD: pubblico deluso, la scelta sulla nuova tronista spiazza

UeD: la redazione stupisce e delude il pubblico, nessuna nuova tronista prende il posto di Sara Tozzi

Le anticipazioni del Trono Classico di Uomini e Donne, a noi pervenute grazie al lavoro svolto come sempre dalle talpe de Il Vicolo delle News, ci spiega che il pubblico in studio e anche quello da casa è rimasto molto deluso dopo la scelta dei collaboratori di Maria De Filippi. Quando, qualche giorno fa, siamo venuti a conoscenza dell’abbandono di Sara Tozzi dopo pochissime settimane dall’inizio del trono, molti fan dello show di Canale 5 avevano iniziato a sperare di vedere sul trono rosso alcuni ex volti, molto apprezzati nelle scorse stagioni. Tra i nomi che spiccavano c’erano quelli di Klaudia Poznanska, Cecilia Zagarrigo (arrivata anche a vestire i panni di tentatrice di Temptation Island Vip), Federica Spano ed altre ancora. Nessuna nuova tronista, però, è arrivata durante la registrazione di oggi, mercoledì 2 ottobre.

I tronisti rimangono tre, dopo l’abbandono di Sara Tozzi: il pubblico deluso

Sono giorni che il pubblico spera di vedere sul trono di Uomini e Donne ex partecipanti al programma. Maria De Filippi e il suo staff, però, hanno deciso di proseguire le avventure dei tre tronisti ancora in studio, ossia Giulia Quattrociocche, Alessandro Zarino e Giulio Raselli. A riportare la notizia è il sempre ben informato Il Vicolo delle News che, come accade per ogni registrazione delle puntate sia del Trono Classico che del Trono Over, informa in maniera dettagliate il suo pubblico e chi segue da sempre la trasmissione. I telespettatori si sono subito detti delusi da questa decisione, ma non si sa mai. La De Filippi, Raffaella Mennoia e gli altri potrebbero cambiare idea nel corso delle stagione e decide di sostituire Sara Tozzi. La scelta di non rimpiazzare l’ex tronista 22enne potrebbe essere solo momentanea, e dunque potremmo avere grandi novità per il prossimo futuro.

Uomini e Donne, perché Sara Tozzi ha lasciato il trono? Il motivo spiegato dall’ex tronista

Ancora non è stato mandato in onda, ma dalle anticipazioni sappiamo che Sara Tozzi ha annunciato di voler abbandonare il trono e così ha fatto. In puntata, la De Filippi ha spiegato che la Tozzi non si sente ancora libera mentalmente e di pensare ancora al suo ex. Per questo ha deciso di chiudere la situazione in maniera privata.