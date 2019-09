Uomini e Donne news, Sara Tozzi abbandona il trono: il motivo sorprende

Uomini e Donne news, la tronista Sara Tozzi dice addio al programma. Le novità dell’ultima registrazione

Una grande sorpresa nell’ultima registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne. La neo tronista Sara Tozzi ha deciso di abbandonare il programma. E pensare che l’intesa con Javier Martinez, prima tentatore di Temptation Island e poi corteggiatore nello show di Maria De Filippi, era molto forte, nonostante la segnalazione su di lui e la decisione di lei di non cedere e mandarlo a casa. Sara però sembra non se la sia sentita di proseguire un percorso così importante, sia di vita che amoroso. A Uomini e Donne in molti hanno trovato la loro anima gemella ma la Tozzi ha spiegato anche il motivo per il quale ha preso una decisione così importante. Secondo le anticipazioni riportate da Il Vicolo delle News, Sara starebbe pensando ancora al suo ex.

Sara Tozzi abbandona il trono: grande sorpresa a Uomini e Donne

Sara non è di certo la prima e non sarà di certo l’ultima che decide di abbandonare il trono di Uomini e Donne. C’è da dire, comunque, che sono davvero molti i ragazzi che sperano di sedere sulla tanto ambita seduta rossa ed incontrare tanti ragazzi e ragazze. Sara è molto giovane e ha confessato durante la registrazione di UeD di mercoledì 25 settembre di pensare ancora al suo ex fidanzato. In particolare, la Tozzi ha scoperto questo sentimento la scorsa settimana, mentre faceva le esterne con i suoi corteggiatori. E proprio in quelle occasioni, si è resa conto di non avere il cuore libero ed ha deciso dunque di sistemare le cose nella sua vita privatamente e lasciando per sempre il trono.

Uomini e Donne, chi sostituirà Sara Tozzi? Il toto nomi si scatena

Dopo aver appreso questa notizia totalmente inaspettata, vi chiederete: chi sostituirà Sara? Chi sarà il nuovo o la nuova tronista di Uomini e Donne? Il toto nomi ora si scatena. C’è chi vorrebbe ex volti del programma e chi invece preferirebbe che la redazione continuasse con la linea intrapresa con Giulia e Sara, anche se con quest’ultima sembra che lo show abbia fatto un buco nell’acqua. Il gossip e il web, comunque, ne parleranno per giorni.