Chiara Cainelli rompe il silenzio: gelo con ex gieffini e gelosia di D’Apice

Com’è cambiata la vita di Chiara Cainelli dopo il Grande Fratello? Sicuramente in meglio dal punto di vista sentimentale. La sua relazione amorosa con Alfonso D’Apice procede a gonfie vele, un po’ meno i suoi rapporti d’amicizia creati nella Casa. Solo qualche mese fa, Chiara si diceva convinta che fuori da quelle quattro mura avrebbe ritrovato sicuramente nella sua vita Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta e Zeudi Di Palma. Eppure nessuno di loro, oggi, è presente nella sua quotidianità. A parlare di tutto questo ci pensa la stessa ex gieffina, tramite un’intervista con Giada Di Miceli, nel programma radiofonico Non succederà più di Radio Radio.

Ad aiutare Chiara a riprendere in mano la sua vita, dopo la finale, una volta uscita dal reality show è stato Alfonso, il quale è stato eliminato qualche tempo prima. Inizialmente, non lo guardava come ipotetico fidanzato, in quanto lui stava affrontando la fine della sua relazione con Federica Petagna, avvenuta a Temptation Island 2024. Ma poi è nato un feeling che, in modo naturale, li ha portati fin qui. Una volta che si sono ritrovati fuori dalla Casa, hanno avuto modo di chiarire tutti i dubbi.

Ma D’Apice è davvero così geloso come diceva la Petagna? Durante la loro esperienza a Temptation Island, era proprio questo il problema palesato più volte da Federica, che lo stesso Alfonso non ha mai smentito. Ebbene con la Cainelli è tutto diverso. Non c’è gelosia, almeno non quella morbosa:

“Alfonso con me non è geloso, ti spiego anche perché. Tra noi c’è una forte complicità e quindi non c’è mai pausa. Condividiamo tante cose e siamo sempre sulla stessa linea di pensiero. È molto tranquillo e non ci sono stati episodi di gelosia, ma mi devo dare il merito che lo coinvolgo molto nella mia vita. Lo rendo molto partecipe, non sono una persona che nasconde e quindi con questa trasparenza non è mai geloso. Non so se Federica gli avesse nascosto qualcosa, sono cose loro. Ma io esco con le mie amiche, ho trovato delle amiche anche a Napoli, vivo la mia tranquillità serena, sono andata al sushi con loro e Alfonso l’ho lasciato a casa”

Secondo quanto racconta Chiara, dopo il Grande Fratello, D’Apice le ha tranquillamente dimostrato che rispetta il suo essere libera. Crede, pertanto, che la vera natura di Alfonso non sia quella emersa con la sua relazione con Federica. Intanto, vivono la loro storia dividendosi tra Napoli (la città di lui) e Trento (dove vive lei). Alla fine, “è come una convivenza, anche se non ufficializzata”. Non appena avranno solidificato le cose dal punto di vista lavorativo, sicuramente cercheranno di stabilizzarsi un po’ in una città.

Chiara Cainelli dopo il Grande Fratello: con gli altri ex gieffini nessun rapporto

Ebbene sì, quella grande amicizia nata con Zeudi Di Palma, dopo il Grande Fratello, è finita in un attimo. Non solo quella. Infatti, la stessa Cainelli ammette oggi di non aver più rapporti con gli altri ex gieffini. Si sente con alcuni, ma non frequenta nessuno. Al contrario, D’Apice continua la sua amicizia con Maxime, Javier Martinez e Michael Castorini. E alla fine con Lorenzo Spolverato cos’è accaduto?

Chiara ha sostenuto il loro rapporto fino alla fine, in contrasto con le richieste che da fuori il suo fidanzato le faceva dopo essere stato eliminato. Ed ecco che le cose fuori sono decisamente cambiate:

“Con Lorenzo c’era una forte amicizia, gli voglio molto bene e penso che il rapporto nella casa fosse stato vero, ma fuori c’è stata una grande delusione da parte di entrambi, abbiamo cercato di chiarirci e gli auguro tutto il meglio perché ci ho tenuto tanto a lui, ma ci sono dei casi in cui bisogna prendere strade diverse pur volendo il meglio per l’altra persona. Alfonso non c’entra niente in questa cosa, ci sono stati comportamenti che mi hanno deluso. Non abbiamo troncato i rapporti ma quell’affiatamento che avevo in casa non c’è più”

Infine, la Cainelli non si aspettava che la love story tra Lorenzo e Shaila Gatta sarebbe terminata in quel modo. Non ha avuto spiegazioni dalla ballerina, con la quale a quanto pare non c’è più alcun rapporto. Dunque, non conosce i retroscena.