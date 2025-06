Chiara Cainelli svela i retroscena su Zeudi Di Palma: amicizia finita e regali rubati

Chiara Cainelli e Zeudi di Palma sono ai ferri corti: le due gieffine hanno terminato la loro amicizia in modo abbastanza burrascoso. In una diretta social ieri sera, la fidanzata di Alfonso D’Apice ha svelato tutti gli altarini e si parla addirittura di regali rubati. Ecco cosa è successo.

Mai come quest’anno le amicizie nate nella casa del Grande Fratello sono durate quanto un gatto in tangenziale. Quelle alleanze che nel reality venivano fatte passare come rapporti indissolubili si sono sciolte non appena si sono spente le telecamere. Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma, insieme a Shaila Gatta formavano un trio che ha dominato i televoti durante il reality, poi una volta finito, chi si è visto si è visto. Anzi, se con Shaila hanno chiuso ben presto (causa Lorenzo Spolverato e una cena in cui l’ex della ballerina si sarebbe visto con la Cainelli), tra le due le cose sembravano andare bene. Ma i follower si erano accorti che ormai non si vedevano più e neanche si seguivano più sui social. Ieri, sul suo profilo TikTok, Chiara ha voluto svelare tutto quello che è successo con l’ex Miss Italia.

Zeudi di Palma e Chiara Cainelli: i regali rubati

Chiara Cainelli a stento trattiene le lacrime su TikTok, rivelando che l’amicizia tra lei e Zeudi è finita e che questa ”rottura” l’ha ferita profondamente. Dopo il programma, le due ragazze si sono viste solo una volta, con l’oro c’era anche Alfonso, poi da lì il niente. Chiara, credendo che l’amicizia fosse reciproca ha chiesto più volte alla di Palma di vedersi di nuovo, ma niente, Zeudi non ha mai più risposto. Anzi, la di Palma rimbalzava le accuse nelle sue dirette dicendo ai suoi fan che Chiara non voleva più vederla perché preferiva il suo fidanzato a lei e che in realtà era solo interessata a fare eventi. La stessa Zeudi che, si noti bene, oggi chiede 300 Euro per incontrare i fan e tatuarli e 150 Euro per un evento a teatro sempre con i fan, anche internazionali. La stessa Zeudi che per un evento, racconta Chiara, ha ignorato il compleanno dell’amica. C’è poi il caso dei regali rubati.

Come sapete bene, finito il GF, i partecipanti vengono inondati da una marea di regali da parte dei loro fan e quest’anno come non mai si sono sbizzarriti con cifre imponenti soprattutto nei confronti di Zeudi di Palma. Anche Chiara dal canto suo ha ricevuto tanti regali, ma a sua insaputa! I suoi sostenitori l’hanno accusata di essere ingrata perché non ringraziava mai per i pensieri che le inviavano e allora lei è caduta dal pero. I suoi regali all’inizio erano stati inviati insieme a quelli di Zeudi a casa proprio della Di Palma, peccato che quest’ultima non glielo ha mai fatto sapere. Sono stati proprio i fan a dirle di aver spedito tutto a casa dell’amica. Insomma, Chiara ha fatto 2+2 e ha capito che l’amica si era tenuta i suoi regali.

Zeudi e Alfonso D’Apice: messaggi cancellati

Non è finita. Chiara rivela di avere fatto degli screenshot a degli strani messaggi arrivati ad Alfonso da qualcuno di molto vicino a Zeudi. Il contenuto? Si chiedeva ad Alfonso di smentire categoricamente che tra lui e la di Palma ci sia stato un bacio nella casa. Chiara, insospettita ha deciso di fare gli screen per chiedere spiegazioni alla ex amica, che nel mentre l’aveva unfollowata sui social. E una volta tornata a ricontrollarli, questi messaggi erano stati prontamente cancellati. Perché qualcuno di vicino a Zeudi, Chiara non ha fatto nomi, ha chiesto ad Alfonso D’Apice di smentire questo bacio (chi si sa, c’è stato)? Insomma, c’è qualcosa che non torna.

Zeudi non ha dato risposte a Chiara, ma si farà sentire ora che le sono piombate addosso queste accuse? I suoi fan sfegatati continueranno a sostenerla o dopo le parole della Cainelli la loro fiducia barcollerà? Di certo c’è da aspettarsi degli scambi di frecciatine belle avvelenate.