Temptation Island, Federica e Alfonso: svelato l’epilogo (crac duro)

Gelosia canaglia! Federica Petagna e Alfonso D’Apice sono sbarcarti a Temptation Island per volere di lei che non sopporta più l’invadenza e le manie di controllo del fidanzato. Anzi, pare ex fidanzato, almeno secondo alcune indiscrezioni che vogliono i due giovani separati definitivamente dopo la conclusione del loro percorso nel reality delle tentazioni. E non è finita qui perché la ragazza, che con Alfonso ha condiviso ben 8 anni d’amore, sembra che si stia frequentando con il single conosciuto all’Is Morus Relais, vale a dire Stefano Tediosi. Se così fosse, per D’Apice, oltre al danno ci sarebbe pure la beffa.

Nell’ultima puntata del programma condotto da Filippo Bisciglia, Alfonso è andato su tutte le furie dopo aver visto Federica quasi baciare Stefano durante il ‘pericoloso’ gioco della mela da mangiare assieme. Come prevedibile è scoppiato il bubbone, con lei che si è lamentata per la gelosia asfissiante di lui. Dal canto suo D’Apice è convinto che la compagna gli abbia mancato di rispetto. Scene già viste e riviste a Temptation dove spesso, però, alla fine le coppie decidono di ricucire e uscire unite. Stavolta le cose sarebbero andate in maniera differente.

“Ti posso dare per certo tramite parenti in comune che sono usciti separati“. Questo lo spiffero pubblicato su Instagram dall’esperta di gossip Deianira Marzano la quale ha poi aggiunto: “Federica di Temptation Island, alla puntata “dopo un mese”, si è presentata da sola. Una sua amica ha rivelato che Federica sale spesso a Milano per incontrare l’ex tentatore, Stefano”. Anche Amedeo Venza, altro esperto di cronaca rosa attivo su Instagram, ha sostenuto che i due ragazzi si sono lasciati e che nella puntata ‘Dopo un mese’ si presenteranno non in coppia, bensì separati, ognuno per conto proprio.

Temptation Island, Anna e Alfred sono tornati insieme?

Nei giorni scorsi, a proposito dell’epilogo delle coppie partecipanti a Temptation Island, si è fatto strada un altro curioso retroscena. Sempre Deianira Marzano ha raccontato che secondo le informazioni in suo possesso, a gran sorpresa, Anna e Alfred sarebbero tornati insieme dopo la conclusione della loro avventura nel ‘viaggio dei sentimenti’. Per la giovane è stato un calvario vedere il compagno andare ben oltre il limite con la single Sofia Costantini. Anche in questo frangente, però, per avere tutte le conferme del caso, bisognerà attendere l’appuntamento “Dopo un mese”.