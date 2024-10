Temptation, Anna e Alfred tornati insieme? C’è la risposta (rumor)

Durante l’ultima puntata di Temptation Island 2024, tutti gli occhi sono rimasti puntati su Alfred e Anna, che al falò si sono detti addio dopo una serie di peripezie tra il burlesco e il bislacco. Chi ha seguito il reality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia ricorderà benissimo i giochi poco casti di Alfred Ekhator con la single Sofia Costantini: durante una giornata in barca i due sono stati protagonisti di un siparietto hot che ha fatto il giro del web, con tanto di meme e commenti dei fan del programma, rimasti senza parole dopo aver visto quello che è successo.

In ogni caso, Anna ha voluto aspettare fino alla fine del percorso, per vedere fino a dove sarebbe arrivato il suo fidanzato. Il suo è stato un percorso di enorme sofferenza, con tanti pianti e colpi di scena di fronte ai quali era incredula ma non troppo, dato che come ha raccontato ancor prima di entrare, Alfred l’ha tradita più volte nonostante tutto l’amore che riceveva da lei e dalla sua famiglia. Ed è stata proprio la famiglia uno dei temi chiave del loro falò, dato che il ragazzo è scoppiato più volte in lacrime ricordando quanto i genitori di Anna lo abbiano trattato come un vero e proprio figlio.

A finire al centro delle polemiche dopo il confronto finale è stato anche Filippo Bisciglia, che nel corso della discussione tra i due è sembrato a favore di Alfred. Il pubblico di Temptation Island 2024 non ha apprezzato il suo propendere verso il fidanzato di Anna, dopo tutto quello che la ragazza ha dovuto subire e perdonare nel corso dei due anni in cui sono stati insieme. Tanti si sono chiesti come fosse possibile essere comprensivi verso un fidanzato che a pochi metri dal villaggio della compagna portasse avanti una storia parallela alla luce del sole, dopo essere entrato nel programma con il proposito di dimostrarle di essere un uomo fedele.

Nelle ultime ore Deianira Marzano ha sganciato la bomba sulla coppia, facendo rimanere il pubblico di stucco. L’esperta di gossip ha scritto che Alfred e Anna si sono rimessi insieme dopo quanto successo a Temptation Island 2024. Ovviamente al momento si tratta solo di un’indiscrezione perchè nonostante la Marzano abbia dato una risposta apparentemente sicura su Instagram rispondendo con un secco “Sì” alla domanda sulla coppia, non ci sono ancora. I fan del programma, intanto, si stanno scatenando sui social increduli di quello che hanno letto e che Anna abbia potuto perdonarlo dopo così tanti tradimenti. Sarà vero? Se sì cosa ne pensate?