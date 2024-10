Temptation Island: epico falò di Anna e Alfred! Reazioni del web

Lo aspettavamo e finalmente è arrivato: il falò di confronto tra Anna e Alfred è stato iconico e ha fatto impazzire il web! Non poteva andare diversamente, visto come era andata l’ultima volta. Anna è arrivata carichissima dopo aver visto il proprio fidanzato Alfred baciarsi con la tentatrice Sofia, e Alfred non ha trattenuto le lacrime.

Siamo davvero al giro di boa di questa edizione autunnale di Temptation Island, mentre noi già siamo con le coperte in pile dobbiamo vedere le coppie fare il bagno al mare e giocare in costume. Un po’ la nostalgia per l’estate ce la fanno venire, ma di certo non vorremmo essere nei loro panni. Anna e Alfred avevano le ore contate dal primo momento in cui sono sbarcati a Is Moros Relais, con lui che subito aveva puntato Sofia. Alfred a inizio del loro percorso ha confermato di aver tradito Anna più volte, e non si è mai fatto problemi davanti alle telecamere a instaurare un rapporto intimo con la single Sofia. Ogni blocco di trasmissione su di loro era vietato ai minori! Tra strusciate esplicite e reazioni fisiche, la settimana scorsa è scattato il limone. E ora è arrivato il momento di confrontarsi.

Anna e Alfred: lacrime di coccodrillo e frecciate epiche!

Dopo aver scoperto il limone tra il fidanzato e la single davanti alle telecamere, Anna aveva avuto un crollo, ma le è bastato un po’ di acqua e zucchero per riprendersi e arrivare al falò carica a pallettoni. Tra Alfred e lei è lui quello che non smette un attimo di piangere, non si capisce bene se si sente in colpa più nei confronti della famiglia di Anna che lo ha accolto o per la figura in diretta nazionale. Anna non ha avuto un briciolo di pietà nei suoi confronti e gli ha sbattuto in faccia tutte le strusciate e i momenti piccanti che lui ha condiviso con Sofia. Alfred, dal canto suo, piange e basta e pensa pure che Anna dovrebbe ringraziarlo per la sua onestà.

Filippo Bisciglia ha provato a calmare un po’ i toni, visto che Anna continuava a scoccare frecciate ad un Alfred disperato. Alla fatidica domanda, Alfred ci ha pure pensato un attimo se volesse uscire con Anna o da solo! Dopo quello che abbiamo visto, ci mancava solo che dicesse di voler uscire con lei, lei comunque non lo avrebbe ripreso e lo ha liquidato dicendo che le carezze della single gli faranno passare tutto. E mica ha torto! Dopo il fiume di lacrime, Alfred raggiunge Sofia e bastano un paio di baci per farlo essere tutto contento e uscire con lei!

Lui cerca pure di difendersi?#Temptationisland pic.twitter.com/3QLWcr3AtH — 🏳️‍🌈 𝗡 𝗔 𝗚 𝗜 𝗡 𝗜 •9 ¾ 🏳️‍🌈 (@NAGINI_SNAKE_) October 8, 2024