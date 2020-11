Chiambretti furioso a Tiki Taka: Covid e vip, no a trattamenti di favore

Il conduttore di Tiki Taka non ci sta e dice la sua contro chi crede che i vip, malati di Coronavirus, ricevano un occhio di riguardo in ospedale.

Per Piero Chiambretti la nuova stagione televisiva a settembre è partita con un nuovo impegno sportivo. Ha abbandonato il salotto de La Repubblica delle donne di Rete 4 ed ha sostituito Pierluigi Pardo nel programma Tiki Taka di Italia 1. Per l’eclettico conduttore un passaggio non proprio facile, soprattutto a causa del grave lutto della madre che il Coronavirus ha portato via lo scorso marzo.

Chiambretti ha comunque deciso di buttarsi in questa nuova esperienza della seconda serata del lunedì e di portare un nuovo stile al programma. Infatti, Tiki Taka non si occupa solo di calcio. Il lunedì sera tutti i più probabili ragionamenti calcistici sulle partite giocate la nel weekend sono spesso già stati abbondantemente espressi. Proprio per questo il conduttore, ogni settimana, ha deciso di approfondire anche tematiche più attuali.

Piero Chiambretti si infuria a Tiki Taka

Spesso vengono invitati in trasmissione ospiti che possano fare luce sulla grave situazione che stiamo vivendo. In particolare, durante la puntata andata in onda ieri, lunedì 23 novembre, Chiambretti ha chiamato in collegamento il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri. Insieme al medico hanno toccato i temi più caldi della settimana. Tra questi, il conduttore ha deciso di approfondire un aspetto, venuto fuori durante un’intervista recente (il presentatore non ha fatto nomi né specifica menzione dell’intervista su cui ha dibattuto).

Nella fattispecie Chiambretti ha fatto riferimento a delle esternazioni trapelate in questi giorni: qualcuno ha insinuato che i vip dopo essersi ammali di Covid-19 siano tutti miracolosamente guariti. Come a dire che i personaggi conosciuti avrebbero ottenuto un trattamento di favore. Motivo per cui tutti i ‘famosi’, elencati dall’intervistato ‘ignoto’, sarebbe guariti dal virus senza riportare conseguenze gravi. Un’affermazione che il padrone di casa di Tiki Taka non ha mandato giù. Chiambretti, infastidito, ha infatti ricordato che, insieme a lui, a marzo 2020 anche la madre si era ammalata di Covid e in soli quattro giorni il virus l’aveva portata via.

E ha continuato chiedendo direttamente a Sileri: “Lei come viceministro può garantire sul fatto che i vip in ospedale sono uguali a tutti gli altri o pensa che qualcuno possa aver avuto un occhio di riguardo?”

Il viceministro della Salute ha quindi immediatamente smentito la possibilità facendo riferimenti ai dati dei ricoveri della prima ondata. Ha inoltre affermato che tutto il personale sanitario ha a cuore la salute dei pazienti, indipendentemente dal loro grado di importanza pubblica.

“Durante la prima ondata, fino a maggio, abbiamo fatto 145 mila ricoveri, vip e non vip. Abbiamo cercato di salvare tutti quelli che potevamo. La stessa cosa la facciamo adesso – ha affermato Sileri. Chi studia medicina e infermieristica ha un unico obiettivo: curare le persone alla stessa identica maniera, indipendentemente dal loro colore, dal loro credo e dal ceto”.

Chiambretti racconta la scomparsa delle madre

Prima dell’avvio della nuova stagione tv che l’ha visto intraprendere un nuovo percorso professionale a Tiki Taka, Piero Chiambretti, intervistato dal Corriere della Sera aveva raccontato il decorso del suo ricovero in ospedale per Coronavirus e l’inaspettata morte della madre, Felicita. In quel momento (agosto 2020) si diceva ancora incerto e spiazzato nel riprendere in mano le redini di una trasmissione calcistica già ben avviata da un collega.

Il periodo della malattia aveva annientato le forze del conduttore. Dopo la scomparsa del genitore per Chiambretti era diventato tutto più complesso decidere.