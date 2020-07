Piero Chiambretti confermato a Tiki Taka: i nuovi progetti del conduttore

Se n’è parlato per molto in questi giorni, e oggi ne abbiamo la conferma: Chiambretti torna in Tv su Mediaset e lo fa con un programma a cui nessuno aveva pensato prima dei pettegolezzi emersi in rete. In molti lo avrete già saputo: facciamo riferimento a Tiki Taka, condotto finora da Pierluigi Pardo, a cui Chiambretti saprà dare senza dubbio il suo originale contributo. La conferma non è arrivata direttamente da lui ma accade spesso in questi casi che sia la rete ad anticipare le mosse aziendali. Com’è successo oggi, visto che proprio pochi minuti fa è stato Tv Blog a dare la conferma della conduzione.

Piero Chiambretti su Mediaset con Tiki Taka: sconosciuta la squadra

Non abbiamo informazioni aggiuntive sul programma sportivo ma è facile pensare che Chiambretti, che tornerà dopo un periodo difficilissimo della sua vita dovuto al Covid-19, darà un taglio diverso alla trasmissione pur rispettandone, ovviamente, i contenuti. Niente è trapelato inoltre sugli opinionisti, anche se pure in questo caso è ipotizzabile che a metterci del suo sarà sempre Piero che si è sempre mostrato a suo agio con il cast delle trasmissioni che ha condotto sinora. La conferma ufficiale a Chiambretti sarebbe arrivata nelle ultime ore – questo almeno è ciò che racconta Tv Blog -, quindi la macchina del programma si metterà in moto molto presto per definire gli aspetti ancora non trattati.

Il futuro di Chiambretti in Tv e le sorti della Repubblica dei bambini

Sempre in questo periodo si è parlato di una trasmissione dedicata ai più piccoli, La repubblica dei bambini, che avrebbe dovuto rappresentare una sorta di esperimento basato sull’esperienza che Piero ha avuto con alcune bambine durante La repubblica delle donne: chi ha seguito il programma sa che a un certo punto il conduttore invitava delle ragazzine a parlare di vari argomenti, e proprio da questa formula sarebbe dovuta nascere la nuova trasmissione. Così a quanto pare non sarà, e Tv Blog sottolinea che i motivi siano legati essenzialmente al budget e non all’idea alla base del format. Se ne sapremo di più vi aggiorneremo.