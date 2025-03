Chiamamifaro, TrigNo, Vybes: liti e la “peggior esibizione di Amici 24”

Nervi tesi, tanto per cambiare, tra i prof di canto di Amici di Maria De Filippi. Nella puntata in onda il 2 marzo 2025, sono di nuovo scoppiate accese liti tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Gli stracci sono cominciati a volare durante le esibizioni di Chiamamifaro. La cantante si è esibita sulle note di “Generale” di Francesco De Gregori, di “Musica leggerissima” di Colapesce Dimartino e infine di “Malinconia” di Luca Carboni. Quest’ultima performance le ha dato accesso al Serale. Anche Pettinelli ha detto sì.

“Maria, chiama Verissimo e il Tg 5, stiamo qua finché non va al Serale”, ha minacciato ridendo Zerbi, dopo che Chiamamifaro è stata stroncata due volte dalla Pettinelli che si è convinta solamente dopo la cover di ‘Malinconia’ a dare l’ok alla maglia oro. “Sei alterna, però questa vale il Serale”, ha chiosato la speaker che ha poi avuto l’abbraccio della giovane allieva.

Con Zerbi sono volati i coltelli durante le esibizioni di TrigNo che ha intonato “Chiamami ancora amore” di Roberto Vecchioni. Lorella Cuccarini e Pettinelli sono rimaste soddisfatte, Rudy assolutamente no. Con la speaker radiofonica c’è stato uno scontro ruvido, l’ennesimo. TrigNo ha poi cantato “Spaccacuore” di Samuele Bersani. Una performance da dimenticare, oggettivamente. Alcuni telespettatori riversatisi sui social l’hanno addirittura considerata la “peggiore esibizione dell’edizione di Amici 24“. Ovviamente Zerbi ha stroncato il giovane allievo. Pettinelli ha tentato di difendere il ragazzo, ma stavolta senza troppa grinta. In effetti il brano è stato eseguito in modo tutt’altro che indimenticabile. Morale della favola? Bocciato.

Spazio poi a Vybes che con le sue barre ha interpretato “Mi fa stare bene” di Caparezza e “Una vita in vacanza” de Lo Stato Sociale. A mettersi di traverso in questo caso è stata la Pettinelli. Altra bocciatura e nessuna maglia oro. Infine è stata valutata Senza Cri. Prima ha intonato “Le rondini” di Lucio Dalla, ricevendo il no della speaker radiofonica. Ha quindi cantato “Vedrai vedrai” di Luigi Tenco. In questo frangente è stato Zerbi a bloccare il passaggio al Serale. “Siamo su Scherzi a parte”, ha commentato sconsolata Lorella Cuccarini.

A dare ragione alla coreografa è stata anche Francesca Michielin che, sul finale di puntata, è sbarcata in studio come ospite intonando “Fango in paradiso”. In modo spontaneo, prima di congedarsi, ha dichiarato: “Senza Cri mi ha emozionata prima”. Cuccarini ha allargato le braccia, lasciando intendere che non sa più cosa inventarsi per mandare l’allieva al Serale di Amici 24.