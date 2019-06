Chi vince il Grande Fratello 16? Il pronostico sulla finale

Chi vincerà il Grande Fratello 16? Il pronostico

Si sta per concludere la 16 esima edizione del reality show di Canale 5, Grande Fratello. Grandi ascolti quelli registrati dalla conduttrice e padrona di casa (tornata al timone del programma per il secondo anno di fila) Barbara d’Urso, e tanti anche i colpi di scena che hanno appassionato milioni di telespettatori. Non sono si certo mancate le polemiche, i protagonisti più discussi sembrano essere Francesca De André e le discussioni con l’opinionista fortemente voluto dalla d’Urso, Cristiano Malgioglio, ma anche le reazioni dell’ex tronista di UeD e ex gieffino Luca Onestini che nelle ultime settimane ha detto la sua circa il percorso del fratello Gianmarco nella casa più spiata d’Italia, sostenendolo sempre in maniera forte, ma anche contro la stessa De André. L’ultimo post di Luca sembra, infatti, parlare chiaro e opporsi ad alcuni atteggiamenti di Francesca tenuti con il pacato e molto apprezzato Gianmarco.

Grande Fratello 16: chi è il concorrente favorito?

Tutte le finali che si rispettano, anticipano i pronostici sui vincitori. E anche questa finalissima del Grande Fratello ha smosso i siti di scommesse. Ma chi è il super favorito dal bookmakers? Sembrerebbe essere il 26 enne Enrico Contarin che con la sua simpatia e voglia di mostrarsi al di là delle discussione che troppo spesso hanno animano la casa di Cinecittà, sembra aver conquistato il pubblico da casa. La sua vittoria è infatti quotata a 1.90 presso il sito di scommesse Euro bet e 2.00 sul sito della Snai. Subito dopo di lui si attesta, invece, Gennaro Lillio, che si è fatto conoscere per la storia dell’abbandono del padre, per la sua forza e maturità ma anche per la liason nata all’interno del reality con Francesca (di cui però sembra non abbiamo capito molto, cosa sono i due in realtà? ndr.). Già da tempo si parla di una preferenza del pubblico per Enrico, ma mai dire mai. Le cose potrebbero cambiare all’ultimo minuto e un altro concorrente potrebbe trionfare sugli altri.

Grande Fratello 16: i favoriti alla vittoria secondo i bookmakers

Se Enrico e Gennaro, sembra essere in cima alla classifica dei più favoriti secondo i bookmakers, a loro succedono anche Martina Nasoni e Gianmarco Onestini (l’ultimo post di sostegno del fratello Luca), ultimi invece Francesca De André e Daniele Dal Moro. Ed ora non possiamo fare altro che attendere il verdetto finale e seguire i colpi di scena della puntata di questa sera.