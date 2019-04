Grande Fratello 16 pronostico vincitore: ci sono già i favoriti

Grande Fratello 16 vincitore, chi sarà a trionfare nell’edizione 2019? I favoriti

Oggi ci divertiremo a fare dei pronostici sul vincitore del Grande Fratello 16. Proveremo a dire chi sono i favoriti, al momento, leggendo tweet e commenti sui social e chi sono invece quelli favoriti secondo i bookmakers. Partiamo da questi ultimi, perché le quote al momento non sembrano rispecchiare il pensiero comune! Secondo i bookmakers, infatti, la probabile vincitrice del Gf 16 è Martina Nasoni. Potrebbe vincere come tanti altri, peccato che La ragazza col cuore di latta, così viene ormai chiamata visto che la canzone di Irama è dedicata a lei, non stia piacendo molto al pubblico in questi giorni. Facendo un giro su Twitter, infatti, vi accorgerete che i fedeli della diretta del Gf non gradiscono molto il suo comportamento verso Daniele. Le piace molto, questo è poco ma sicuro, però secondo i fan dovrebbe giocarsi meglio le sue carte.

Gf 16 vincitore, chi sono i favoriti secondo i bookmakers

Insomma, Martina al momento rimane la più probabile solo per i bookmakers. Gli altri tre nomi più quotati sono Serena Rutelli, Ivana Icardi e Enrico Contarin. Per la figlia di Barbara Palombelli potremmo fare un discorso simile a quello di Martina: per il pubblico al momento è un no. Serena è una ragazza molto dolce, pacata e in un ambiente come quello del Grande Fratello, in cui bisogna farsi largo coi gomiti, non sembra essere a suo agio. Tempo al tempo, comunque: tutto potrebbe cambiare. Enrico Contarin è certamente uno dei favoriti anche da parte del pubblico ora come ora. I fan stanno apprezzando non solo il suo lato divertente, ma anche tutti i lati del suo carattere. Al momento, quindi, Enrico è un grande sì. Anche se è chiaro che non si può piacere a tutti.

Vincitore Grande Fratello 16, i preferiti del pubblico delle prime settimane

Gli altri due nomi nella top five dei bookmakers sono Kikò Nalli e Valentina Vignali, e il primo potrebbe sorprendere e diventare davvero il vincitore del Grande Fratello 2019. Subito dopo tutti loro c’è Cristian Imparato. Noi possiamo dirvi che oggi c’è una concorrente che più di tutti questi sta convincendo il pubblico: stiamo parlando di Erica Piamonte. Anche Michael Terlizzi ha raccolto numerosi consensi. Occhi puntati su di loro come su Gianmarco Onestini, perché se dovesse somigliare a suo fratello Luca in tutto e per tutto allora conquisterà tutti e si piazzerà fra i primi posti!