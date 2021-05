Chi vince Amici 2021? I pronostici sul vincitore: il favorito e cosa vince

Chi vincerà Amici 2021? Stasera andrà in onda la finale in diretta e si scoprirà il vincitore della 20esima edizione. Non si hanno anticipazioni su chi alzerà la coppa, perché la puntata non è stata assolutamente registrata e tutto andrà in onda in diretta. Però non mancano sondaggi e pronostici che corrono in aiuto di quella parte di pubblico più curioso e ansioso di sapere. Non sono vere e proprie anticipazioni, ma delle ipotesi. I finalisti di Amici 2021 sono cinque: Sangiovanni, Deddy, Aka7even, Giulia Stabile e Alessandro Cavallo. I primi tre sono cantanti, gli ultimi due invece sono ballerini.

Tutti e cinque hanno la possibilità di vincere Amici 20, ma ci sono anche dei premi di categoria. È giusto domandarsi a questo punto quanti vincitori ci sono ad Amici. Se dovessimo considerare come vincitore chi alza la coppa, allora ce n’è uno solo. Allo stesso tempo però tutti hanno la possibilità di portare un premio a casa, tra i tanti in palio nella finale. Di solito vince un cantante, per questo si parla di due vincitori considerando quello del circuito danza. Tuttavia nulla vieta che un ballerino trionfi a fine gara, come è successo ad Andreas Muller per esempio.

Il favorito come vincitore di Amici 2021 è Sangiovanni, secondo i bookmakers e non solo. Il cantante ha registrato degli ascolti in streaming molto alti, ha portato a casa Dischi D’Oro e un Platino. Senza considerare il suo milione di follower su Instagram. Insomma, il favorito è lui. Rimanendo sempre nell’ambito dei bookmakers, la seconda favorita è Giulia Stabile. E la ballerina può realmente puntare alla vittoria. Al terzo posto nella classifica dei favoriti c’è Aka7even, considerata la sorpresa di questa finale, poi Deddy e infine Alessandro Cavallo.

Questi pronostici possono essere ribaltati, però. I bookmakers si basano su numeri, su dati e previsioni ma non tengono in considerazione il parere del pubblico generale. Ovvero quello che non è schierato a favore di nessuno e che potrebbe votare per chiunque; il fan del programma e non dei singoli allievi, insomma. Per questo non è scontato che vinca Sangiovanni, anche in merito a una sua discesa nell’ultimo televoto aperto nel daytime. Giulia invece ha confermato il suo primo posto da parte del pubblico. Sono loro due i favoriti, mentre Deddy e Aka7even sarebbero la sorpresa.

Certo è che molto dipenderà anche da chi riesce ad arrivare alla finalissima e alcune sfide non saranno interamente nelle mani del pubblico. Anche per questo Sangiovanni rimane il favorito per la vittoria finale: i giudici lo hanno sempre premiato. Cosa vince il vincitore di Amici 2021? In palio per chi alzerà la coppa ci sono 150mila euro.