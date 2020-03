Chi muore a Beautiful: dopo Caroline tragico destino per Emma

Anticipazioni Beautiful: dopo Caroline muore anche Emma

Nuove tragedie in arrivo a Beautiful. Nelle attuali puntate italiane è appena arrivata la notizia della morte di Caroline Spencer, avvenuta off screen ovvero lontano dallo schermo. La stilista, che in passato ha combattuto ben due volte contro il cancro, è deceduta a causa di un coagulo di sangue. Tale scomparsa ha spinto Thomas – che aveva avuto da Caroline il piccolo Douglas qualche anno fa – a rientrare a Los Angeles con il figlio. Ma non è finita qui perché nelle prossime puntate della soap opera un altro personaggio fa una brutta fine. Stiamo parlando di Emma Barber, la nipote di Justin – l’avvocato e migliore amico di Bill Spencer nonché ex di Donna Logan – che lavora come stagista alla Forrester Creations. La giovane scopre la verità sulla figlia di Hope e Liam e viene uccisa da Thomas.

Beautiful: perché Emma viene uccisa da Thomas Forrester

La morte di Emma è prevista in Italia nelle puntate di Beautiful in onda tra la fine della primavera e l’inizio dell’estate. La ragazza, che ha legato molto con Hope Logan, scopre la verità su Beth per caso. Mentre sta catalogando alcuni abiti alla Forrester Creations, Emma sente un’accesa conversazione tra Xander e Zoe. Quest’ultima ha rivelato al fidanzato quello che ha fatto il padre Reese e il ragazzo è piuttosto contrariato. Il cugino di Maya vorrebbe raccontare tutto ai diretti interessati ma viene ovviamente fermato da Zoe. Dopo aver appreso dello scambio delle culle Emma è pronta a correre da Hope ma viene fermata da Thomas che, ossessionato dalla Logan, fa il possibile per allontanarla da Liam. Pure il primogenito di Ridge e Taylor scopre casualmente il segreto di Beth ma decide di non dirlo a nessuno perché sogna un futuro con Hope.

Emma Barber muore in un incidente stradale a Beautiful

Emma muore in un incidente stradale. Mentre sta correndo da Hope la stagista viene tallonata da Thomas e l’auto della ragazza finisce in un burrone. Emma perde così tragicamente la vita. E il segreto su Beth resta tale a lungo, almeno fino a quando il piccolo Douglas origlia una litigata tra Thomas e Flo.