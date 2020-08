Chi l’ha visto? ritorna in Tv: speciale su Viviana Parisi e figlio Gioele

Chi l’ha visto? ritorna a sorpresa in Tv, dopo solo tre settimane di stop. Si era parlato di un possibile abbandono di Federica Sciarelli e invece la conduttrice continuerà a essere al timone del programma dedicato alla ricerca di informazioni per ritrovare persone scomparse. Verrà mandato in onda, domani 18 agosto 2020, uno speciale su Gioele, il figlio di quattro anni della dj Viviana Parisi, trovata priva di vita nei boschi di Caronia (Messina) con fratture scomposte dovute o alla caduta da un albero o all’attacco di animali selvatici di grossa taglia. Il caso è ancora aperto sia perché non si conoscono i reali motivi che hanno portato alla morte la 43enne sia perché suo figlio Gioele non ha lasciato tracce. Per questa ragione, con lo speciale di Chi l’ha visto? di domani, verranno ascoltate nuove possibili testimonianze che potrebbero aprire altre piste da seguire, visto che il bambino sembra essere scomparso nel nulla.

Il ritorno di Chi l’ha visto? con lo speciale su Viviana Parisi e Gioele

Federica Sciarelli ritornerà su Rai 3 domani 18 agosto con uno speciale su Gioele molto richiesto dal pubblico di Chi l’ha visto? Non è la prima volta che la trasmissione riesce a dare informazioni preziose per le indagini e si cercherà di fare chiarezza su quei testimoni – con accento del nord – che saprebbero qualcosa di più sulla scomparsa del bambino. I giornali hanno parlato di una possibile paura di perdere l’anonimato: questo li frenerebbe dal raccontare qualcosa d’indispensabile per la ricerca di Gioele; ma questo potrebbe anche far pensare che, dietro alla morte di Viviana Parisi, potrebbe esserci dell’altro. Chi l’ha visto? cercherà di raccogliere quante più informazioni possibili rintracciando persone che sarebbero state presenti sull’autostrada Messina-Palermo dopo la sparizione di madre e figlio.

La decisione di Federica Sciarelli di rimanere a Chi l’ha visto?

Federica Sciarelli avrà quindi il compito di far luce su questo intricato caso, lei che ha confessato che avrebbe voluto lasciare Chi l’ha visto? non perché non ama quel programma ma, al contrario, perché lo ama troppo: ogni storia le resta dentro, entra in contatto con le famiglie delle persone scomparse, e ultimamente è stato difficile affrontare tutto da un punto di vista psicologico. Ha deciso di restare comunque. Trasmissione di Rai 3 che ha il proprio pubblico di fedelissimi: Maria De Filippi e Maurizio Costanzo hanno recentemente voluto dire qualcosa proprio su Federica Sciarelli e il suo programma.