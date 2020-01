Chi è Leone de Il Cantante Mascherato? A Vieni da me si tira in ballo Max Giusti

Tra le otto maschere de Il Cantante Mascherato quella del Leone ha sicuramente destato maggiore attenzione. A detta di molti dietro il costume si nasconderebbe Albano Carrisi ma secondo quanto trapelato a Vieni da me di Caterina Balivo potrebbe trattarsi di un’altra persona. Magari di un imitatore esperto di Albano, come l’attore e comico Max Giusti. Come riportato dalla signora Rossella – ambasciatrice del programma pomeridiano di Rai Uno, che ha assistito dal vivo allo show di Milly Carlucci – il Leone appare molto più alto di quanto effettivamente lo è Albano. La verace napoletana non ha escluso l’utilizzo di zeppe ma non ha escluso neppure il coinvolgimento di un imitatore, in grado di depistare il pubblico. “È vero, faceva dei gesti molto simili a quelli di Carrisi ma potrebbe trattarsi di un imitatore”, ha osservato Rossella. In diretta sono poi arrivate le considerazioni della Balivo e di Raimondo Todaro, popolare ballerino di Ballando con le Stelle oggi impegnato come coreografo del Cantante Mascherato.

Caterina Balivo e Raimondo Todaro parlano di Max Giusti

“Domenica sera ho incontrato Max Giusti allo stadio, a vedere Roma – Juventus. Si stava forse riposando dalle fatiche del Cantante Mascherato?”, ha chiesto Caterina Balivo a Vieni da me. “Probabile, la domenica è l’unico giorno in cui non si lavora allo show”, ha replicato Raimondo Todaro. Che, va precisato, non conosce l’identità di nessuno dei concorrenti del nuovo programma di Rai Uno. A conoscere tutta la verità è solo Milly Carlucci insieme ad altri pochi e fidati autori della trasmissione. Tra l’altro prima del match di Serie A, Max è stato ospite di Francesca Fialdini, dove si è raccontato tra vita privata e carriera e dove ha divertito tutti con la sua imitazione di Albano. Imitazione che è ormai diventata uno dei suoi cavalli di battaglia anche se in passato non è stata sempre approvata dall’originale.

Leone del Cantante Mascherato: Albano, Giusti, Pappalardo

Chi si nasconde dietro la maschera del Leone? Per Rossella di Vieni da me potrebbe trattarsi di Max Gisuti mentre Rita Dalla Chiesa è sicura della presenza dell’amico Albano. Qualcuno ha tirato in ballo pure Adriano Pappalardo ma l’ex nuora Selvaggia Lucarelli ha assicurato che non si tratta dell’ex suocero. Insomma, non resta che attendere le prossime puntate del Cantante Mascherato per scoprire la verità…