Leone è Albano o Adriano Pappalardo? Interviene Selvaggia Lucarelli

Il Cantante Mascherato, chi è Leone? Albano o Adriano Pappalardo? Le parole di Selvaggia Lucarelli

C’è grande curiosità attorno a Il cantante mascherato, il nuovo show di Milly Carlucci. Secondo molti dietro la maschera del Leone si nasconderebbe Albano Carrisi. Ma qualcuno, sopratutto tra i giurati, ha avanzato il nome di Adriano Pappalardo. Durante la diretta della prima puntata è intervenuta su Twitter Selvaggia Lucarelli, che conosce bene Pappalardo visto che ha amato in passato il figlio Laerte e da quest’ultimo ha avuto il primogenito Leon. “Mio figlio dice: non è mio nonno, c***o! Lo riconoscerei!”, ha scritto l’irriverente blogger e giornalista sui social network. Dunque sembra che sia proprio da escludere la presenza di Pappalardo nel nuovo varietà Rai mentre a guardare certi indizi pare certo un coinvolgimento di Albano…

Tutti gli indizi sul Leone del Cantante Mascherato di Rai Uno

Nella sua clip di presentazione il Leone ha parlato di un attaccamento unico alla sua terra e delle molteplici ferite della sua vita. “Questa corazza mi serve per proteggermi dalla ferite degli altri, mi serve come un muro e mi riparo”, ha dichiarato il concorrente de Il Cantante Mascherato. Come potete vedere nel video più in basso il Leone ha poi cantato Perdere l’amore, celebre brano di Massimo Ranieri. Un’esibizione toccante, che è stata a lungo applaudita nello studio del nuovo show di Milly Carlucci.