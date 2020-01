Albano è il Leone de Il Cantante Mascherato: parola di Rita Dalla Chiesa

Chi è il Leone de Il Cantante Mascherato? Rita Dalla Chiesa non ha dubbi: si tratta di Albano Carrisi

Il Cantante Mascherato sta letteralmente appassionando gli italiani. Dopo aver scoperto che Orietta Berti è l’Unicorno sono in molti a voler sapere di più sul Leone. Stando alla prima esibizione per molti non ci sono dubbi: dietro la maschera del re della savana si nasconde Albano Carrisi. Quest’ultimo, per depistare i telespettatori, ha pubblicato su Instagram un video da un albergo londinese, ma per molti si tratterebbe di un fake. E ne è convinta anche Rita Dalla Chiesa, da anni grande amica del leone di Cellino San Marco, che ha portato la sua testimonianza a Italia Sì di Marco Liorni, talk show del sabato pomeriggio di Rai Uno.

Le parole di Rita Dalla Chiesa dopo la prima puntata del Cantante Mascherato

“Ho sentito Albano tre giorni fa ma non mi ha detto nulla sul Cantante Mascherato. Ma è normale: per contratto i concorrenti non possono dire a nessuno di un loro ipotetico coinvolgimento”, ha spiegato Rita Dalla Chiesa a Italia Sì, dove da tempo è una delle opinioniste fisse. “Sono però sicura che il Leone sia Albano, ha fatto un gesto con il braccio che è tipicamente suo“, ha assicurato la conduttrice e giornalista. E quando in studio Guillermo Mariotto ha puntualizzato che il Leone è molto alto, più di quanto lo sia effettivamente Albano, Rita ha così replicato: “Sotto aveva dei rialzi che hanno camuffato la sua altezza”. Una volta rivista l’esibizione la Dalla Chiesa ha puntualizzato: “Sì, è Albano”. Sarà davvero così?

Chi è il Leone de Il Cantante Mascherato: la presentazione

“Io sono forte, sono sicuro e determinato. Quando studiavo mi colpì moltissimo il tallone d’Achille. Il mio ancora non ho scoperto qual è, se lo sapessi comunque non lo direi perché non voglio essere abbattuto da nessuno. Questo posto (viene ritratto in mezzo alla natura, ndr) per me rappresenta il contatto con le mie radici ed esprime la gioia del ritorno e soprattutto sprigiona una magia unica. Questa corazza mi serve per preservare la mia anima dagli altri che hanno sempre voglia di aprire le tue cicatrici: sono cose del passato ancora vive dentro di me, allora cerco sempre di costruirmi un muro intorno, un riparo. La libertà per me è tutto, anche quando la tua esistenza non è come vorresti, bisogna avere fede“, ha detto il Leone nella clip di presentazione de Il Cantante Mascherato.