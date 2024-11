Che Tempo Che Fa, torna Marzullo e Fazio punge: ‘Attento alla Rai’

Nella puntata di Che Tempo Che Fa andata in onda domenica, 10 novembre, sul Canale Nove, Gigi Marzullo ha fatto il suo ritorno nello show. Per anni volto fisso del “Tavolo”, Marzullo non era più apparso nel programma dopo l’addio di Fazio alla Rai, continuando a condurre il suo programma “Sottovoce” su Rai 1. In una serata ricca di ospiti, tra cui Gino Cecchettin, Edith Bruck, Laura Pausini con la sorpresa di Paola Cortellesi e Francesca Fagnani, la sua presenza ha sorpreso il pubblico.

Il giornalista ha fatto il suo ingresso in studio con uno sketch insieme a Francesca Fagnani, ospite di Fazio per promuovere la nuova edizione di Belve, in partenza su Rai 2 da martedì 19 novembre. Gigi ha quindi intervistato la Fagnani in un’intervista “belvata“, ponendole domande esistenziali in pieno stile Marzullo. Successivamente, è stato lui a sedersi sulla poltrona degli ospiti, questa volta per farsi intervistare da Fazio.

Fabio Fazio freccia la Rai: cos’ha detto

I due hanno parlato dello storico programma di Gigi Marzullo, “Sottovoce“, mostrando i celebri personaggi dello spettacolo che il giornalista ha avuto modo d’intervistare in 30 anni di trasmissione. “Sono 30 di Sottovoce, 40 anni che sono operaio della Rai. Devo ringraziare un’azienda che ancora dopo 40 anni mi sopporta”, ha detto Marzullo, che, nella sua prima apparizione sul Nove, ha subito colto l’occasione per omaggiare la Rai. Un ringraziamento che non è passato inosservato, visto il burrascoso addio di Fazio alla Rai.

Al che, il conduttore ha ben pensato di lanciare subito una frecciatina, rispondendo stizzito: “Stai attento che il 40° anno è quello critico, te lo dico per esperienza”. Chiaramente, Fazio faceva riferimento alla sua uscita dalla Rai, coincisa con il 40º anniversario di lavoro all’interno dell’azienda. “Fazio le azioni sono sempre di chi le fa, mai di chi le riceve”, ha poi ribattuto Marzullo.

Successivamente, il giornalista si è unito anche al Tavolo di Che Tempo Che Fa, dove, tra risate e aneddoti, il pubblico ha trovato numerosi personaggi: Simona Ventura, Mara Maionchi, Francesco Paolantoni, Max giusti nei panni di Cristiano Malgioglio, Nino Frassica, Francesco Panella, il cantante Sal Da Vinci, Maurizio Ferrini come la Signora Coriandoli e Ubaldo Pantani nel ruolo di Lapo Elkann.