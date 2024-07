Che Tempo Che Fa, promo: ovazione, “Rai e Mediaset, imparate!”

Manca poco all’inizio della nuova stagione televisiva e le varie reti stanno già scaldando i motori. Nelle ultime settimane, sono stati svelati i primi palinsesti della stagione 2024/2025. Tra le novità più grandi, abbiamo sicuramente la sostituzione di Amadeus con Stefano De Martino alla guida di Affari Tuoi, il programma più visto dagli italiani. A tal proposito, nelle ultime ore, è stato diffuso il primo stop promozionale, dove si vede l’ex ballerino alle prese per la prima volta con Il Dottore. D’altro canto, in tanti sono curiosi di vedere, invece, Amadeus sul Nove.

Fino ad ora, è noto che Amadeus tornerà a condurre quotidianamente I Soliti Ignoti, il cui nuovo titolo sarà “Chissà chi è”. Inoltre, darà nuova vita alla classica Corrida e, il prossimo settembre, presenterà un programma in prima serata con protagonisti i big della musica italiana. Il titolo è Suzuki Music Party e ogni artista ospite presenterà un brano inedito in esclusiva per lo show. Insomma, sembrano esserci grandi novità per il Nove che, inoltre, potrà contare ovviamente con il ritorno del talk show, Che Tempo Che Fa.

Proprio poco fa, è stato pubblicato il primo spot ufficiale con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. La scorsa estate, i loro sketch promozionali hanno riscosso molto successo, oltre a far chiacchierare per le sottili bordate alla Rai. Anche quest’anno, il duo non ha deluso. Nel video condiviso dalla pagina ufficiale di Che Tempo che Fa, si vedono Fazio e ‘Lucianina’ in un’agenzia viaggi mentre cercano di organizzare una vacanza insieme.

“Naturalmente stanze separate”, fa subito chiarezza la Littizzetto. “Nono, alberghi separati”, specifica il conduttore. Successivamente, i due discutono se andare al mare, preferito da lei, o in montagna, desiderata da lui. Insomma, uno sketch ironico, che ha immediatamente catturato l’attenzione del pubblico. Sui social, infatti, gli utenti si sono scatenati con i complimenti e sono impazienti di vedere le nuove puntate dell’amato programma.

Il dubbio è solo uno: mare 🏖️ o montagna 🏔️? In attesa di decidere, @fabfazio e @lucianinalitti vi aspettano a ottobre sul Nove con #CTCF ⏳ pic.twitter.com/BcocB72rH4 — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) July 28, 2024

Inoltre, diversi utenti hanno lodato la qualità della pubblicità, ritenendola incomparabile rispetto a quella dei principali concorrenti di Discovery, ovvero Rai e Mediaset. Riferendosi anche all’ultimo spot di Affari Tuoi, alcuni hanno evidenziato la differenza nella realizzazione della promo, sottolineando la superiorità del Nove. Insomma, la stagione televisiva deve ancora iniziare, ma pare che la ‘guerra’ tra reti sia già iniziata.