Che tempo che fa, promo: la curiosa reazione di Filippa Lagerback

Manca sempre meno all’inizio della nuova edizione di Che Tempo Che Fa. Un’edizione decisamente diversa rispetto alle precedenti, dato che per prima volta il talk non andrà più onda sulla Rai, bensì sul canale Nove. La partenza di questa rivoluzionaria stagione è prevista per domenica 15 ottobre e già da un paio di settimane è stato diffuso il primo spot promozionale. Un promo in cui non è mancata una frecciatina alla Rai, in riferimento alla battaglia sull’esclusiva delle pagine social del programma di cui sono stati protagonisti. Oggi, 16 agosto, è stata pubblicata la seconda pubblicità della trasmissione. Questa volta, sebbene sembrerebbero non esserci particolari stoccate, ad attirare l’attenzione è stata la curiosa reazione di Filippa Lagerback.

Che tempo che fa: la nuova pubblicità

Nell’ultima promo, si vedono Fabio Fazio e Luciana Littizzetto ancora intenti nella ricerca di pesci da portare nell‘acquario del nuovo studio di Che tempo che fa. Questa volta, i due non si trovano al lago alle prese con la pesca, bensì davanti ad un enorme acquario. “Fabio, sono enormi… Ma sono squali”, esordisce la comica, mostrandosi in disaccordo con la proposta del suo collega di portarli nella nuova dimora del programma. “Nella scrivania sta benissimo, non si è mai visto in tv, è la prima volta”, replica Fazio davanti ad una Lucianina che gli dà del “megalomane“.

A questo punto, Fazio ha voluto sottolineare come ormai tutto si possa fare in grande, perché “siamo a Discovery Warner Bros“, mettendo l’accento sul nuovo gruppo a cui è stata affidata la trasmissione. Lo spassoso sketch si è poi concluso con la richiesta ad uno degli addetti dell’acquario di poter affittare uno dei pesci solamente per la domenica, giorno di messa in onda della puntata. L’uomo, però, si è mostrato molto perplesso. Per questo, la Littizzetto è infine intervenuta con una battuta riferita a Fabio. “Avete mica bisogno di una enorme trota con gli occhiali?”, ha detto prendendo in giro il conduttore.

Ci piace pensare in grande… ???? #CTCF – da domenica 15 ottobre sul @nove. pic.twitter.com/oz2fP6iWwl — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) August 16, 2023

Filippa Lagerback: l’ironica reazione alla promo di Che tempo che fa

Anche in questo promo, gli unici due presenti sono stati Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Nessuna traccia di Filippa Lagerback, il cui ritorno come presenza fissa del cast del programma è stato ampiamente confermato. Tuttavia, la showgirl svedese ha deciso di partecipare a distanza alla pubblicità, condividendo una storia sul suo profilo Instagram. Nel video in questione, si può vedere Filippa mentre tenta di pescare uno degli squali svedesi da mettere nell’acquario per il quale Fazio e la Littizzetto stanno lottando così tanto. “Vi aiuto io”, ha scritto la Lagerback a corredo della storia.

Secondo alcuni utenti, la conduttrice avrebbe lanciato una frecciatina nei confronti dei colleghi, per mettere in risalto il non essere apparsa nella promo. In realtà, però, poco prima, Filippa aveva condiviso il video della pubblicità sul suo profilo Instagram, mostrandosi divertita e aggiungendo anche l’emoticon di un cuore. Dunque, è molto probabile che si sia trattato di una semplice battuta ironica senza nessun secondo fine.