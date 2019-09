Che fine ha fatto Lorenzo Fragola? “Lavoro incredibile su me stesso”

Lorenzo Fragola oggi: cos’è successo al cantante di X Factor?

Partecipazioni a Sanremo, ospitate in svariati programmi televisivi… e poi? Molti si stanno chiedendo che fine ha fatto Lorenzo Fragola, il cantante vincitore di X Factor 8 che ha fatto innamorare col suo timbro e gli occhi azzurri un grande numero di fan che continuano a stravedere per lui. Il suo “ritorno musicale” potrebbe avvenire molto presto e, a conferma di ciò, un ultimo post pubblicato su Instagram con cui ha parlato di importanti cambiamenti nella sua vita. Anche il suo look è cambiato parecchio!

Che fine ha fatto Lorenzo Fragola? Scrive un lungo messaggio su Instagram con cui parla di importanti cambiamenti

È stato protagonista di una querelle con Matteo Salvini qualche tempo fa, e adesso ha annunciato su Instagram un cambiamento in atto: “Wow. Altra corsa, altro giro. Sto facendo un lavoro incredibile su me stesso. In un business come quello della musica fatto di classifiche ed egocentrismi, ricomincio a scrivere nuova musica con la voglia di un bambino di divertirsi e modellare il mondo con la propria fantasia, un po’ come gli pare”. Lorenzo Fragola ha anche cambiato drasticamente il proprio look: più barba, capelli selvaggi e un orecchino al naso. Anche la sua musica subirà considerevoli modifiche?

News Lorenzo Fragola e nuovi passi nel mondo della musica: ecco cosa sappiamo di lui

Lorenzo Fragola potrebbe ritornare molto presto con pezzi-bomba e magari con una partecipazione a Sanremo (che non guasta mai)? Quest'estate ha lanciato un brano – Camera con vista – con Federica Abbate, che però non è riuscito a diventare un vero e proprio tormentone estivo. Gli andrà meglio la prossima volta?