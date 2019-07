Che fine ha fatto Elia Fongaro? Confessioni e progetti

Ultime notizie su Elia Fongaro: ecco cosa c’è da sapere sull’ex concorrente del Grande Fratello Vip

Elia Fongaro continua a studiare recitazione: dopo la sua esperienza al Gf, ha capito che il suo sogno più grande è quello di diventare un attore con la ‘a’ maiuscola. Si sta impegnando duramente, ma trova sempre il tempo per aggiornare i suoi follower di Instagram: ha spiegato chiaramente cosa sta facendo e che è molto emozionato perché ha preparato un progetto importante. Chiusa la storia-lampo con Jane Alexander, Elia Fongaro ha dato anima e corpo per realizzare quel sogno che ha nel cassetto da un po’. La buona volontà non gli manca, come ha fatto ben capire col suo ultimo messaggio.

Che fine ha fatto Elia Fongaro? Nuovi progetti

Ecco cos’ha scritto adesso Elia del Grande Fratello Vip su Instagram: “Ciao a tutti, come state? […] Vorrei condividere con voi questa esperienza nella quale mi sto cimentando in queste settimane. Chi di voi mi segue più assiduamente avrà notato che la settimana scorsa stavo guardando ‘La gatta sul tetto che scotta’. Ebbene, non era solo per l’immensità del film in sé ma anche perché mi sto approcciando al lavoro sul personaggio di Brick, magistralmente interpretato da quella che io (e non solo) considero un’icona assoluta e un punto di riferimento ovvero il Grande Paull Newman”.

Elia e Jane, la loro relazione solo un (bel?) ricordo

Se Jane Alexander ha voluto dire la sua su quei problemi alle gambe, Elia Fongaro ha invece spiegato ai suoi follower cosa sta facendo di preciso: “Dopo aver analizzato la settimana scorsa il testo straordinario di ‘Tennessee Williams’, ho elaborato un monologo della scena con il padre e questa settimana sto facendo tutto il lavoro sul personaggio, quindi sì: ‘Ciao, sono Brick, ho 30 anni, vengo dal Mississippi, sono un ex giocatore di football americano alcolizzato ecc…”. Lo vedremo presto in Tv? Di certo non reciterà assieme a Jane, che adesso è felicissima con Gianmarco.