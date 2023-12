Che fine fa Kerem Alì di Terra Amara: si salva o muore?

Che fine fa Kerem Alì di Terra Amara?

Che fine fa il piccolo Kerem Alì di Terra Amara? Questa la domanda dei fan della celebre soap opera turca dopo aver scoperto il triste destino in arrivo per il figlio di Mujgan. Proprio nel corso delle puntate in onda dall’11 al 16 dicembre 2023, scopriamo che le sfortune per il bimbo non sono ancora finite.

Dopo aver da poco perso la mamma Mujgan in un incidente aereo, Kerem Alì è colpito da un nuovo misterioso malessere che inizia a farlo sentire male. Nel frattempo, come se non bastasse, proprio mentre Fikret e Fekeli fanno di tutto per riuscire a ottenere l’affidamento del piccolo e garantirgli una vita agiata, ecco che arriva un avvocato per riportare il bambino ai familiari veri che gli sono rimasti.

Ma fermi tutti, Kerem Alì non si può muovere perché inizia all’improvviso a peggiorare. Una volta portato di corsa in ospedale, scopriamo la terribile diagnosi: Kerem Alì ha la meningite. Dunque cosa ne sarà di lui, ma soprattutto, sopravviverà alla malattia?

Kerem Alì di Terra Amara muore?

Le anticipazioni turche di Terra Amara ci anticipano che sono arrivo momenti di grande apprensione per i protagonisti di questa soap. Dopo aver ricevuto la diagnosi della sua malattia, il piccolo Kerem Alì è costretto a passare la notte in ospedale in terapia intensiva.

Seguono quindi ore di paura e timore per le sorti del povero figlio di Mujgan. All’improvviso, tuttavia, il piccolo peggiora inaspettatamente, portando i medici a una corsa contro il tempo per salvargli la vita.

Dunque che fine fa Kerem Alì dopo questa brutta malattia? Per fortuna ci sono buone notizie. Sempre le anticipazioni turche della soap, infatti, ci informano che presto il piccolo starà meglio e riuscirà a salvarsi.

Nelle prossime puntate, infatti, il bimbo riuscirà a superare la fase più critica della malattia, iniziando così una lenta ma sicura ripresa verso la sopravvivenza.

Quello che ora resta da capire è a chi verrà affidato il piccolo. Ai suoi veri zii o a Fekeli? La risposta nelle prossime puntate della soap opera turca.