Che Dio ci aiuti 6, le anticipazioni di Elena Sofia Ricci: “Suor Angela si riposerà”

Che Dio ci aiuti 6 anticipazioni, la nuova stagione si farà attendere: le ultime news

Le anticipazioni di Che Dio ci aiuti 6 continuano a preoccupare i fan. Molti vorrebbero seguire le avventure di suor Angela ogni anno, c’è chi non ne avrebbe mai abbastanza e sostituirebbe una soap opera con la fiction di Elena Sofia Ricci. Per le fiction invece si sa, bisogna pazientare. Seppure finora Che Dio ci aiuti tornava su Rai 1 ogni due anni, stavolta potrebbe non succedere lo stesso. Già un paio di mesi fa l’attrice protagonista aveva rivelato che la sesta stagione non arriverà nell’immediato, ma i fan avevano ancora qualche speranza che le cose cambiassero. Le ultime news su Che Dio ci aiuti 6 invece, e purtroppo, hanno confermato le prime anticipazioni.

Elena Sofia Ricci parla di Che Dio ci aiuti 6: le parole dell’attrice

Aveva già accennato qualcosa nel mese di giugno, oggi Elena Sofia Ricci è stata intervistata dal settimanale Nuovo e non poteva mancare la domanda su Che Dio ci aiuti 6. Suor Angela è uno dei personaggi più amati dal pubblico italiano, al pari di Don Matteo, per cui nuove notizie sulla fiction che la vede protagonista sono sempre apprezzate. Ma veniamo a ciò che ha dichiarato l’attrice. Alla domanda se ci sarà o meno la sesta stagione, lei ha risposto così: “Dopo il successo della quinta, suor Angela si riposerà per un po’. Ma sicuramente tornerà in Tv, anche se non nell’immediato. C’è bisogno di un sano intervallo prima di creare nuove avventure”.

Che Dio ci aiuti 6 ci sarà: le prime novità della nuova stagione

Ciò che rincuora è sapere che suor Angela tornerà sicuramente in televisione, anche se bisogna aspettare un po’ di più poco importa. Vorrà dire che il pubblico seguirà la sesta stagione di Che Dio ci aiuti con più passione, dopo averla attesa a lungo! Intanto, potrebbero esserci delle importanti novità, come il ritorno di un personaggio molto amato e che è stato fatto fuori inaspettatamente nell’ultima stagione.