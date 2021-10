Charlene di Monaco operata per la terza volta: quando torna a casa

Charlene di Monaco oggi è stata operata per la terza volta, ma ci sono anche buone notizie sulla principessa. I guai non sono ancora finiti per la moglie di Alberto di Monaco insomma, però si comincia a intravedere la luce in fondo al tunnel. Questo almeno è sembrato di intuire dalle ultime news su Charlene. Il suo stato di salute sta tenendo i fan della Royal Family con il fiato sospeso, molti sono preoccupati e attendono il suo ritorno a casa. Al momento infatti Charlene è ancora in Sudafrica, sua terra d’origine, dove si è recata ormai mesi e mesi fa senza più fare ritorno a Monaco.

Questo dettaglio ha scatenato le voci di crisi con Alberto, ma in realtà il soggiorno prolungato in Sudafrica è dovuto ad altro. Alberto ha sempre allontanato le voci di rottura dalla moglie e ha sempre detto che Charlene sarebbe tornata presto a casa. I problemi di salute di Charlene di Monaco le impediscono ora come ora di viaggiare, ecco perché è ancora nel suo paese natale. Si era recata in Sudafrica per promuovere un progetto contro il bracconaggio dei rinoceronti e anche per rivedere vecchi amici. Cosa è successo dopo?

L’ex nuotatrice ha contratto una brutta infezione che interessa le zone di orecchie, naso e gola, che si è scatenata in seguito a un intervento ai denti. Da quel momento c’è stato un susseguirsi di operazioni dolorose e il divieto dei medici di prendere l’aereo. Oggi però People ha reso noto che la principessa Charlene di Monaco è stata operata per la terza volta, ma sarà l’ultima procedura prima delle dimissioni. Dopo questo intervento quindi è probabile che potrà tornare a volare, sempre che i medici le diano l’ok.

Insomma Charlene di Monaco tornerà presto a casa: questo avrebbe fatto sapere un portavoce del palazzo. Nelle ultime settimane la principessa è stata anche ricoverata d’urgenza, segno del fatto che l’infezione non fosse ancora guarita. Ma i pettegolezzi non mancano mai, anche in situazioni delicate come questa: qualcuno sostiene che Charlene sia stata plagiata da una maga.