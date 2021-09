“Charlene di Monaco plagiata da una maga in Sudafrica”

Nuova, clamorosa, indiscrezione su Charlene di Monaco. Da mesi l’ex nuotatrice si trova in Sudafrica, bloccata per problemi di salute. Dietro questa scelta, però, ci sarebbe anche il rapporto stretto che la moglie del Principe Alberto avrebbe stretto con la santona Dawn Mary Earl. A farlo sapere il settimanale Oggi, nel numero in edicola d giovedì 9 settembre.

A quanto pare il rapporto tra Charlene Wittstock e la maga ed esperta di numerologia Dawn Mary Earl sarebbe nato nel 2016. Nell’ultimo periodo, però, il legame si sarebbe rafforzato ancora di più. Così tanto da spingere la Principessa a non fare più ritorno nel Principato di Monaco. Certo, i problemi di salute non hanno aiutato… ma sembra proprio che Charlene non sia così convinta di voler tornare a casa.

Stando a quanto si legge su Oggi Dawn Mary Earl sarebbe diventata stretta confidente e consigliera di Charlene di Monaco. La principessa non farebbe un passo se i numeri non sono propizi. Anche la sportiva è infatti un’appassionata di numerologia.

Intanto la santona sudafricana, per non attirare l’attenzione dei media, avrebbe deciso di ripulire i social network del legame con Charlene di Monaco. La Principessa ha preferito per il momento non rilasciare alcuna dichiarazione a riguardo.

Perché Charlene Wittstock è in Sudafrica

Charlene Wittstock si trova in Sudafrica dalla scorsa primavera. L’ex nuotatrice era arrivata nel suo paese natale per un progetto di salvaguardia dei rinoceronti ed è stata costretta a rimanere più del previsto a causa di un’infezione alle vie aeree superiori che le impedisce di viaggiare e per la quale ha subito due interventi alla testa.

Secondo le malelingue Charlene Wittstock ha sofferto molto per la lontananza dai suoi bambini, che sono rimasti a Monaco, un po’ meno per quella dal marito Alberto. Quest’ultimo aveva fatto visita alla moglie lo scorso giugno ed è tornato a fine giugno per assisterla nella convalescenza. E, chissà, forse anche per salvare il matrimonio.

Una cugina di Grace Kelly ha infatti assicurato al settimanale Oggi che Charlene e Alberto di Monaco stanno vivendo una profonda crisi da qualche mese. I diretti interessati hanno sempre tenuto le bocche ben cucite cercando di tenersi alla larga da gossip e pettegolezzi sulla loro vita privata.