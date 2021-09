Charlene di Monaco ricoverata d’urgenza in ospedale

Ancora problemi di salute per la Principessa, che al momento si trova in Sudafrica

Paura per Charlene di Monaco. La principessa, 43 anni, moglie del principe Alberto, è stata ricoverata in ospedale in Sudafrica dopo aver avuto un collasso. A riportare la notizia il quotidiano tedesco Bild. L’ex nuotatrice sta combattendo dallo scorso maggio contro un’infezione all’orecchio, al naso e alla gola.

Stando a quanto spiegato da Chantell Wittstock, cognata della sportiva, Charlene si trova al Netcare Alberlito Hospital di Ballito, nella costa est del Sudafrica nella città di Durban ed è stata ricoverata sotto uno pseudonimo.

Per ovvie ragioni sono state rafforzate tutte le norme di sicurezza attorno all’ospedale. I medici stanno tenendo sotto controllo la situazione e per il momento le condizioni della principessa sono stabili. Nessuna dichiarazione ufficiale da parte del principe Alberto, che di recente è volato in Sudafrica per fare visita alla moglie.

Prima della notizia del collasso, però, il figlio di Grace Kelly aveva annunciato il ritorno a casa di Charlene Wittstock. Ma a quanto pare il rientro non sarà così immediato alla luce di questo nuovo imprevisto di salute.

Perché Charlene Wittstock è in Sudafrica

Charlene Wittstock si trova in Sudafrica dalla scorsa primavera. L’ex nuotatrice era arrivata nel suo paese natale per un progetto di salvaguardia dei rinoceronti ed è stata costretta a rimanere più del previsto a causa di un’infezione alle vie aeree superiori che le impedisce di viaggiare e per la quale ha subito due interventi alla testa.

Secondo le malelingue Charlene Wittstock ha sofferto molto per la lontananza dai suoi bambini, che sono rimasti a Monaco, un po’ meno per quella dal marito Alberto. Quest’ultimo aveva fatto visita alla moglie lo scorso giugno e ora è tornato per assisterla nella convalescenza. E, chissà, forse anche per salvare il matrimonio.

Una cugina di Grace Kelly ha infatti assicurato al settimanale Oggi che Charlene e Alberto di Monaco stanno vivendo una profonda crisi da qualche mese. I diretti interessati hanno sempre tenuto le bocche ben cucite cercando di tenersi alla larga da gossip e pettegolezzi sulla loro vita privata.