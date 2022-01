Charlene di Monaco, ci sono delle novità: il comunicato. I figli malinconici

Come sta Charlene di Monaco? Continua il mistero legato al ricovero della principessa all’interno della clinica in Svizzera. Lo scorso martedì ha compiuto 44 anni e non ha potuto trascorrere il suo compleanno in famiglia. Ed ecco che oggi è assente a un altro evento importante. Si tratta della cerimonia legata al giorno di Sainte Dévote. I due gemelli Jacques e Gabriella hanno preso parte ai festeggiamenti insieme al padre Alberto e alla zia Carolina. C’era chi aveva ipotizzato il ritorno a casa di Charlene per questo evento, ma così non è stato.

Non se la starebbe passando bene la principessa, che avrebbe perso diversi chili all’interno della clinica. Qualche giorno fa, si parlava di una sindrome di cui la moglie del principe Alberto soffrirebbe. Ecco che ora Palazzo Grimaldi condivide le ultime notizie sulle condizioni di salute di Charlene di Monaco. Attraverso un comunicato, si scopre che la principessa “si sta riprendendo bene”, secondo quanto si legge su Hello!Magazine. Nonostante ciò, ha ancora bisogno di riposare e di “ricevere cure dentistiche”. Questo per qualche altra settimana.

Pertanto, non può prendere parte alle celebrazioni di Santa Devota quest’anno. Si legge, inoltre, che la principessa manda i suoi auguri al popolo di Monaco e non appena la sua salute lo consentirà tornerà. Lo scorso mese, il principe Alberto aveva fatto sapere che sua moglie si stava riprendendo in modo rassicurante. Nonostante ciò, ancora non si ha una data certa del suo ritorno.

Intanto, i due figli Jacques e Gabriella fanno commuovere durante l’evento preparato per la festa di Santa Devota. La loro mamma non c’è anche questa volta e a svolgere il suo ruolo ci pensa Carolina di Monaco. In sua assenza, è lei a farne le veci. Insieme ai nipoti si mostra dolcissima e loro attirano tutta l’attenzione, con un abbraccio.

In particolare, attraverso le foto è possibile vedere i figli di Charlene e Alberto di Monaco abbracciarsi e per molti è evidente la loro tristezza. Scendendo nel dettaglio, Gabriella abbraccia suo fratello Jacques, il quale risponde con il medesimo gesto. Le foto stanno emozionando il popolo, anche perché questa è la prima volta che i due gemelli festeggiano Santa Devota senza la loro mamma.

Il principe Alberto sta cercando di fare il possibile per non fargli pesare questa situazione. Infatti, ha chiesto aiuto alle sue sorelle Carolina e Stéphanie, che non li lasciano mai soli, soprattutto durante questi eventi.

Charlene di Monaco, l’avvistamento misterioso in clinica

In questi ultimi giorni si è parlato di un avvistamento misterioso nella clinica dove è attualmente ricoverata la Wittstock. Una fonte ha fatto sapere di aver avvistato un uomo, la cui descrizione sembra corrispondere ad Andrea Casiraghi, nipote di Alberto. Pare che il principe abbia chiesto al figlio di sua sorella Carolina di recarsi al suo posto in clinica per non attirare troppo l’attenzione dei fotografi. Il motivo? Starebbero preparando il ritorno di Charlene a casa.